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Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 20 ölü, 83 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 00:04 | Son Güncelleme

TATİLİN İLK GÜNÜ: 20 ÖLÜ, 83 YARALI Tatilin ilk günü saat 16.00'dan sonra Hatay, Bursa, Kütahya, Malatya, Hakkari, Şanlıurfa, Bolu, Afyonkarahisar ve Ordu'da meydana gelen 9 ayrı kazada 10 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

TATİLİN İLK GÜNÜ: 20 ÖLÜ, 83 YARALI
Tatilin ilk günü saat 16.00'dan sonra Hatay, Bursa, Kütahya, Malatya, Hakkari, Şanlıurfa, Bolu, Afyonkarahisar ve Ordu'da meydana gelen 9 ayrı kazada 10 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.
Böylece tatilin başladığı dün saat 18.00'den bugün gece yarısına kadar meydana gelen 25 kazada 20 kişi yaşamını yitirirken, 83 kişi de yaralandı.

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