Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 20 ölü, 83 yaralı (2)

TATİLİN İLK GÜNÜ: 20 ÖLÜ, 83 YARALI

Tatilin ilk günü saat 16.00'dan sonra Hatay, Bursa, Kütahya, Malatya, Hakkari, Şanlıurfa, Bolu, Afyonkarahisar ve Ordu'da meydana gelen 9 ayrı kazada 10 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Böylece tatilin başladığı dün saat 18.00'den bugün gece yarısına kadar meydana gelen 25 kazada 20 kişi yaşamını yitirirken, 83 kişi de yaralandı.

