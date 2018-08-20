Bayram tatilinin ilk üç gününde kazalar 62 can aldı

İZMİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinin ilk üç gününde yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında, 62 kişi hayatını kaybetti, 310 kişi yaralandı.

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatilinin ilk üç gününde üzücü trafik kazaları meydana geldi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bayram tatilinin ilk gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.

Tatilin ikinci gününde trafik kazalarında 32 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 150 kişi hastanelere kaldırıldı.

Arife gününde ise saat 17.00'ye kadar meydana gelen kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.

Böylelikle 9 günlük bayram tatilinin başlangıcından bu yana meydana gelen trafik kazalarında 62 kişi yaşamını yitirdi, 310 kişi yaralandı.

- Son 24 saatteki kazalardan bazıları

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kazada ölen 2 kişinin anne-kız olduğu öğrenildi.