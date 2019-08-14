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Bayram tatilinin kaza bilançosu: 33 ölü, 293 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nın 4'üncü, tatilin 5'inci ve son günü olan bugün, tatil beldelerine ve memleketine gidenler, dönüş yoluna çıktı.

Bahar DEMİREL/İSTANBUL, (DHA) - KURBAN Bayramı'nın 4'üncü, tatilin 5'inci ve son günü olan bugün, tatil beldelerine ve memleketine gidenler, dönüş yoluna çıktı. Alınan önlemler ve yapılan uyarılara rağmen bugün de çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 17.00'ye kadar meydana gelen 75 kazada; toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 293 kişi de yaralandı.
Bayram tatiline gidenler, 9 Ağustos Cuma günü mesai bitimiyle yollara çıktı. Cuma günü trafiğin yoğun olduğu yollar, bayramın 3 günü boş kalırken, son gün dönüşe geçen tatilcilerle doldu. Güvenlik güçleri ile Karayolları ekiplerinin aldığı önlemler ve yaptıkları uyarılara rağmen yine kazalar meydana geldi.
Cuma günü saat 17.00'den gece yarısına kadar kadar Sakarya, Gaziantep, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Kütahya, Manisa, Edirne ve Tokat'ta meydana gelen 14 kazada; 3 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi de yaralandı.
Kurban Bayramı arifesi, tatilin ise ilk günü olan cumartesi de Yozgat, Ankara, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Bolu, Manisa, Sivas, Rize, Düzce, Bursa ve Bartın'da meydana gelen 16 kazada; 7 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı'nın ilk, tatilin ise 2'nci günü Burdur, Ankara, İstanbul, Bursa, Adıyaman, Aksaray, Niğde, Diyarbakır, Zonguldak, Kütahya, Sakarya, Gaziantep, Denizli ve Aksaray'da meydana gelen 21 kazada; 11 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de yaralandı.
Kurban Bayramı'nın 2'nci, tatilin de 3'üncü günü olan dün ise İzmir, Karabük, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Bolu, Tekirdağ ve Kırıkkale'de meydana gelen 12 kazada; 3 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı'nın 3'üncü, tatilin 4'üncü günü olan bugün de Elazığ, Manisa, Tekirdağ, Zonguldak, Adana ve Artvin'de meydana gelen 7 kazada; 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı'nın 4'üncü, tatilin 5'inci ve son günü günü olan bugün de Aksaray, Şanlıurfa, Manisa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4 kazada; 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
Böylelikle Kurban Bayramı tatilinin 5'inci gününde, cuma günü 17.00'den bugün saat 17.00'ye kadar meydana gelen 75 kazada; 33 kişi yaşamını yitirdi, 293 kişi de yaralandı.
KURBAN SAYRAMI TATİLİ KAZA TABLOSU:
9 Ağustos Cuma (saat 17.00'den sonra): 14 kaza, 3 ölü, 49 yaralı
10 Ağustos Cumartesi (Kurban Bayramı arifesi) : 16 kaza, 7 ölü, 81 yaralı
11 Ağustos Pazar (Kurban Bayramı'nın 1'inci günü): 21 kaza, 11 ölü, 64 yaralı
12 Ağustos Pazartesi (Kurban Bayramı'nın 2'nci günü): 12 kazada, 3 ölü, 59 yaralı
13 Ağustos Salı (Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü saat 17.00'ye kadar): 7 kazada, 6 ölü, 19 yaralı
14 Ağustos Çarşamba (Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü saat 17.00'ye kadar): 4 kazada, 3 ölü, 17 yaralı

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