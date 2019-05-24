HABER

Bayram temizliği yapacaklar dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2019 10:02 | Son Güncelleme

Ramazan bayramına sayılı günler kala herkesi temizlik ve ikramlık yapma telaşının sardığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Ramazan bayramına sayılı günler kala herkesi temizlik ve ikramlık yapma telaşının sardığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, uzun süre ayakta kalmanın, ani eğilmelerin ve uzanmaların bel ve boyun kaslarına hasar verebileceğini söyledi.
Türk milleti olarak gelenek ve göreneklere bağlı, adetlere değer veren bir toplum olmamız sebebiyle Ramazan ve Kurban Bayramı gibi manevi değeri yüksek günlerde tüm evlerde bayram telaşının başladığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Evlerde temizlik ve ikramlıklar için hazırlıklar başlar. Baklavalar, börekler açılır. Dip köşe temizlik yapılır. Bu yıl mevsimsel geçiş dönemine denk geldiği için de bahar ve bayram temizliği bir arada yapılacağından aşırı yorgunluk ve rahatsızlıklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ev işlerini yaparken uzun süre ayakta duruyoruz, eğiliyoruz, uzanıyoruz, ağırlık kaldırıyor, itiyor veya çekiyoruz. Bu hareketleri yaparken dikkatli olmadığımız zaman, bel veya boyun kaslarının kasılmalarına, bunun sonucunda da yaşam kalitemizi olumsuz etkileyen ağrıların gelişmesine yol açıyoruz. Ev işleri sırasında yapılan hatalar, kas iskelet sisteminde kimi zaman telafisi oldukça zor rahatsızlıklara yol açabiliyor” dedi.
Basit önlemler alınarak bu sorunların önüne geçmenin mümkün olduğunu belirten Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Çamaşır asmak, ütü yapmak, bulaşık yıkamak insanı nasıl hasta edebilir? Oysaki diğer iş kollarında olduğu gibi ev işlerinde de riskler oldukça fazladır. Hatalı hareketler sık sık tekrarlandığında vücuda yük bindirir veya ağır yük taşındığında bel veya boyun fıtığı oluşumu kolaylaşabilir. Tüm bu işlerin gün içerisinde dönüşümlü olacak şekilde ayarlanması gerekir. Ütü yaparken masasının yüksekliği çok önemlidir. Sıkça kullandığınız eşyalar, kolayca erişebileceğiniz yerlerde muhafaza edilmelidir. Perde asarken, yüksekten bir şey alırken uzanmamalı, merdiven gibi yükseltiler kullanılmalıdır. Yemek hazırlarken ve bulaşık yıkarken tezgâha yakın durmalı, çamaşır asarken, sepet bir tabure üzerine konulmalıdır. Yer silmeyi dizlerinizin üzerinde yapmak yerine uzun saplı temizlik aparatları kullanılmasında fayda vardır. Her 30 dakikalık çalışma sonrasında 5 dakika dinlenmek önemlidir” dedi.
Çocuklara şekerlerin dağıtıldığı, akraba eş ve dost ziyaretlerinin yapıldığı, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı zamanlardan biri olan Ramazan bayramı süresini bayram tadında geçirmek için sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiğine değinen Şahabettinoğlu, “Tüm güzelliklerin, sağlığımız yerinde olduğu müddetçe anlamlı olduğunu unutmamak gerekiyor. Geçmeyen ağrı, kollarda ya da bacaklarda uyuşma, yorgunluk, halsizlik, taşınan bir eşyayı düşürme korkusu, spazm ve kas tutulması gibi şikayetler önemli sinyallerdir. Bu durumda mutlaka konusunun uzmanı bir hekime başvurmak ve tedaviye başlamak gerekir. Unutulmamalıdır ki erken teşhis, rahatsızlığın tedavi süresini kısaltacak ve kronikleşmesini önleyecektir” diye konuştu.

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
Bu hastalık erkeklerde 4 kat daha fazla görülmekteBu hastalık erkeklerde 4 kat daha fazla görülmekte
Op. Dr. Günday: “Tüp bebek tedavisinde hastaya göre bireyselleştirilmiş tedaviler ön planda”Op. Dr. Günday: “Tüp bebek tedavisinde hastaya göre bireyselleştirilmiş tedaviler ön planda”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.