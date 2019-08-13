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Bayram tıraşı için bıraktığı oğlu kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 15:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Kurban Bayramı öncesinde kardeşiyle birlikte babası tarafından berber dükkanına bırakılan 15 yaşındaki Hasan Ali Deniz kayboldu.

Bayram tıraşı için bıraktığı oğlu kayboldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Kurban Bayramı öncesinde kardeşiyle birlikte babası tarafından berber dükkanına bırakılan 15 yaşındaki Hasan Ali Deniz kayboldu.
Olay, 7 Ağustos Çarşamba günü Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hilmi Deniz, bayram tıraşı olmak isteyen oğulları Ramazan ile Hasan Ali Deniz'i bir berber dükkânına bırakıp ayrıldı. Bir süre sonra oğullarını almak için dönen Hilmi Deniz, iki oğlunun da berberde olmadığını gördü. Tıraşın ardından çocuklarının dükkândan ayrıldığını öğrenen Hilmi Deniz eve gitti. Evde küçük oğlu Ramazan'ın olduğunu gören Deniz, Hasan Ali'nin kardeşini eve gönderdiğini, kendisinin bir süre sonra geleceğini söylediğini öğrendi. Tüm aramalara rağmen oğlu Hasan Ali Deniz'i bulamayan baba Hilmi Deniz, polise kayıp ihbarında bulundu.
Kayıp oğlunu her yerde arayan Hilmi Deniz, görenlerin polise ihbarda bulunmasını istedi.

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