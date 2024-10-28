Bayram trafiği İstanbul'u etkiledi: Yoğunluk yüzde 71'i geçti

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğleden sonra başlayan resmi tatil nedeniyle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Florya mevkisinden başlayan trafik Bahçelievler'e kadar devam ediyor. Kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde yoğunlaşan trafik, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişelerinde çift yönlü trafik yoğunluğu oluşurken, Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde trafik yer yer ağır ilerliyor. Ayrıca otoyolun Küçükköy mevkisinden başlayan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde bazı yerlerde durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise trafik yavaş ilerliyor.