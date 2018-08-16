Bayram trafiğine çıkacaklara dikkat: Araba kullanırken cep telefonu kullanmayın

9 günlük Kurban Bayramı tatili Cuma akşamı itibariyle başlıyor, milyonlarca kişi kara yoluyla aile veya tatil sebebiyle şehirlerarası yola çıkmaya hazırlanıyor. Trafik kazalarına neden olan etmenlerden biri de direksiyon başında cep telefonu kullanımı. Bayram tatili öncesinde araç kullanırken telefonlarını ellerinden bırakmayanlara uyarıda bulunan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Araç kullanırken telefonla ilgilenmek el, göz ve bacaklardaki koordinasyonun bozulmasına, dikkatin dağılmasına, dikkati sürdürmede güçlüğe, karar verme yetisinde zayıflamaya ve tereddüt gibi riski oldukça artıran etkilere neden olabilir” uyarısında bulundu.

Bayram tatili için tatile ya da akraba ziyaretine gitmek için karayolunu tercih edenlerin aynı tarihlerde yolculuğa çıkması bu dönemlerde trafik kazalarının artmasına neden oluyor. Son yıllarda artan cep telefonu kullanımı trafikte de etkilerini hissettiriyor. Teknolojinin hayatın her anında vazgeçilmez oluşu ve sosyal medya alışkanlıklarının trafik kazalarının nedenleri arasında yer aldığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Yaptıklarımızı an be an sosyal medyada paylaşıyoruz. Anlık mesajlaşma uygulamaları ile sürekli yazışıyoruz. Bu gibi alışkanlıkları araç kullanırken de sürdürüyor ve güvenliğimizi tehlikeye atıyoruz” dedi.