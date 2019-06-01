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Bayram trafiğine havadan ayar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 17:01 | Son Güncelleme

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi Bursa trafiğini havadan denetledi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi Bursa trafiğini havadan denetledi. Yapılan tespitler karayollarında kurulan trafik uygulama noktalarına bildirilirken çok sayıda sürücüyü ceza kesildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri bayram öncesi trafik yoğunluğunu havadan denetledi. Yaklaşık 2 saat boyunca şehrin üzerinde uçarak trafiği denetleyen ekipler, tespit ettikleri hata ve kazaları da karada uygulama yapan ekiplere bildirdi. Çok sayıda bölgede trafik uygulama noktası oluşturulurken, yetkililer bu noktaları da kontrol ederek trafikte can ve mal kaybını en aza indirmek için büyük çaba sarf etti.
Uygulama noktalarında sürücüler durdurularak ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldıktan sonra trafik kurallarına uymaları noktasında uyarıldı kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücülere ceza yazıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Barış Bozkurt bayram tatili boyunca hem jandarma hem de polis ekiplerinin aralıksız trafik kontrolleri yapacağını belirterek, “Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olarak trafik kontrollerimiz devam ediypr. Hava destekli drone destekli sabit ve seyyar noktalarımız iş başındalar. Bütün amacımız vatandaşlarımızın mutlu bir şekilde sevdiklerine kavuşmaları. Bunun için 24 saat esasına göre bayram tatili süresince çalışmalarımız devam edecek” dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Şükrü Solak da söz konusu tedbirler ve kontrol noktalarıyla ilgili açıklama yaparak özellikle İstanbul-İzmir karayolunda çok ciddi tedbirler alındığını belirtti. Solak konuşmalarında, “İç İşleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Trafik Daire Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda jandarmayla müşterek olarak bayram tedbirlerini havadan icra ediyoruz. Bizim için en önemli güzergah İstanbul-İzmir karayolu ve bugün ki kontrollerimizde de Bursa-İzmir güzergahı yolundaki trafik durumunu kontrol ettik. Bayram boyunca jandarmayla müşterek kontrollerimiz devam edecek. Hemen hemen her 30 kilometreye bir uygulama noktası hedefledik. Böylelikle vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha güvenli yolculuk yapmaları için 9 gün boyunca 24 saat görev başında olacağız. Bunun yanında sürücülerimizden de kurallara uymalarını, hız ihlali yapmamalarını ve kemer takmalarını rica ediyoruz. En çok kaza olan noktalarda en çok ihlallerin yapıldığı noktalarda kontrol sayılarını arttırdık. Bölge trafiğin sorumluluğunda olan bölgelerde ekip sayımızı yüzde 46 oranında arttırdık. Yaklaşık 120 personel takviyesi yaptık. Şehir içindeki motosikletli ekiplerimizden bölge trafiğe takviye yaptık. Tek gayemiz vatandaşlarımızın kazasız belasız bir ramazan bayramı geçirmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.

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