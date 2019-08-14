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Bayram trafiğine havadan denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 18:25 | Son Güncelleme

Kocaeli'de bayram dönüşünde trafik yoğunluğunun arttığı Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-605 kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüş yolunda Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-605 kara yollarının Kocaeli bölümünde oluşturduğu yoğunluk helikopterle takip edildi.

İl Jandarma Komutan Vekili Albay Haluk Saygılı ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Şahin, Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı helikopterle, otoyolun Sakarya-Kocaeli arasındaki kesimi ile aynı güzergahta D-100 ve Kandıra-İzmit arasındaki D-605 kara yollarındaki yoğunluğu havadan inceledi.

Denetlenen yollarda akıcı bir yoğunluk olduğu gözlenirken, denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen araçların sürücülerine kara ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

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bayram trafiği Kocaeli İl Jandarma Komutanı Trafik denetimi

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