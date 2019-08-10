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Bayram trafiğine havadan takip

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri için helikopterle trafik denetimi yapıyor - Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Albay Özgür Ecevit Taşçı: - "Havada trafik denetimlerine önem veriyoruz. Tatil boyunca yaklaşık 20 ilde jandarma ve emniyetin helikopterleriyle 88 saat denetim yapılacak. Ayrıca bütün illerde drone ile bin 400 saat trafik denetimleri devam edecek"

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri için helikopterle trafik denetimini sürdürüyor.

AA ekibi, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda konuşlu Jandarma Havacılık Başkanlığından kalkan helikopter ile havadan yürütülen trafik denetimlerini görüntüledi. Helikopterden tespit edilen kural ihlalleri, yer ekiplerine bildirildi. Kural ihlali yapan araç sürücüleri yerden denetimleri sürdüren ekiplerce durduruldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Albay Özgür Ecevit Taşçı, bayram tatili boyunca yapılacak denetimlere ilişkin bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte bayram öncesi trafik denetimlerine yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Taşçı, bayram tatili süresince 64 bin trafik timi ve 116 bin trafik personeliyle görev yapacaklarını söyledi.

Taşçı, kara yollarının yanı sıra teknolojinin sağladığı imkanları kullanarak havadan da denetim yaptıklarını dile getirerek, "Havada trafik denetimlerine önem veriyoruz. Tatil boyunca yaklaşık 20 ilde jandarma ve emniyetin helikopterleriyle 88 saat denetim yapılacak. Ayrıca bütün illerde drone ile bin 400 saat trafik denetimleri devam edecek." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun desteğiyle trafik kazalarına karşı yoğun tedbirler aldıklarını vurgulayan Taşçı, çalışmalar sonucunda önemli başarılar elde ettiklerini bildirdi.

Albay Taşçı, her geçen gün yeni tedbirler geliştirdiklerini ifade ederek, "Bir önceki yılla kıyasladığımızda bütün kazalarda veya yaşamını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında önemli bir azalma var. Bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Tatil için yola çıkan vatandaşlara çağrıda bulunan Taşçı, yorgun ve uykusuz araç kullanılmamasını tavsiye etti.

Helikopterli trafik denetimi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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denetim helikopter Kaza kurban bayramı trafik

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