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Bayram trafiğine kuş bakışı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 16:59 | Son Güncelleme

Bayram tatilini Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçirmeyi planlayan vatandaşlar, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesimi ile İzmir yolunda yoğunluk oluşturuyor - Jandarma ve emniyet ekipleri zaman zaman durma noktasına gelen trafiği havadan helikopterle denetleyerek müdahalelerde bulunuyor

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından Bursa'yı çevre illere bağlayan kara yollarında oluşan trafik yoğunluğu, emniyet ve jandarma tarafından helikopterle denetlendi.

İstanbul ve Trakya ile Marmara Bölgesi'nin güneyinden, bayram tatilini Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçirmeyi planlayan vatandaşların dün akşamdan itibaren yollara çıkmasıyla yer yer yoğunluk yaşanıyor.

Araç yoğunluğu nedeniyle İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ile Bursa-İzmir kara yolunun bazı bölgelerinde trafik durma noktasına geldi. Bu bölümlerde zaman zaman kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor.

Bursa Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bayram tatili tedbirleri kapsamında İzmir yolundaki trafik yoğunluğunu helikopterle takip etti. Havadaki ekipler, güzergah üzerinde gördükleri ihlal ve sıkışıkları yerdeki uygulama ekiplerine bildirdi.

Emniyet ve jandarma ekipleri güzergah üzerinde vatandaşların, yolculuklarını güvenli şekilde sağlayabilmeleri için müşterek uygulama noktaları oluşturdu. Bu noktalardaki görevliler de drone yardımıyla ihlalleri denetledi.

- "Amacımız, vatandaşlarımızın mutlu bir şekilde sevdiklerine kavuşmaları"

Bayram tedbirleri hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Jandarma Binbaşı Barış Bozkurt, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yoğun bir şekilde denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Hava destekli, drone da kullanılan sabit ve seyyar noktalarının iş başında olduğunu belirten Bozkurt, "Amacımız, vatandaşlarımızın mutlu bir şekilde sevdiklerine kavuşmaları. Bunun için 24 saat esasına göre bayram tatili müddetince çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak ise kendileri için en önemli güzergahın İstanbul-İzmir olduğunu dile getirdi.

Bursa-İzmir güzergahındaki yoğunluk durumunu havadan kontrol ettiklerini ifade eden Solak, şöyle konuştu:

"Bayram boyunca jandarmayla müşterek denetimlerimiz devam edecek. Her 30 kilometreye bir ekip planladık. Sürücülerimizden de kurallara uymalarını, kemer takmalarını, hız ihlali yapmamalarını özellikle rica ediyoruz. En çok kazaların olduğu, en çok ihlallerin yapıldığı noktalarda denetimlerimizi artırdık. Bölge trafiğin sorumluluk alanındaki ekip sayısını yüzde 46 artırdık. Kazasız belasız, hayırlı bir Ramazan Bayramı geçirmek amacıyla 9 gün boyunca 24 saat ayaktayız."

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denetim hava Ramazan Bayramı yoğunluk

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