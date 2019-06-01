Bayram trafiğine kuş bakışı denetim

Emniyet ve jandarma ekipleri güzergah üzerinde vatandaşların, yolculuklarını güvenli şekilde sağlayabilmeleri için müşterek uygulama noktaları oluşturdu. Bu noktalardaki görevliler de drone yardımıyla ihlalleri denetledi.

Bursa Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bayram tatili tedbirleri kapsamında İzmir yolundaki trafik yoğunluğunu helikopterle takip etti. Havadaki ekipler, güzergah üzerinde gördükleri ihlal ve sıkışıkları yerdeki uygulama ekiplerine bildirdi.

Araç yoğunluğu nedeniyle İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ile Bursa-İzmir kara yolunun bazı bölgelerinde trafik durma noktasına geldi. Bu bölümlerde zaman zaman kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor.

İstanbul ve Trakya ile Marmara Bölgesi'nin güneyinden, bayram tatilini Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçirmeyi planlayan vatandaşların dün akşamdan itibaren yollara çıkmasıyla yer yer yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından Bursa'yı çevre illere bağlayan kara yollarında oluşan trafik yoğunluğu, emniyet ve jandarma tarafından helikopterle denetlendi.

- "Amacımız, vatandaşlarımızın mutlu bir şekilde sevdiklerine kavuşmaları"

Bayram tedbirleri hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Jandarma Binbaşı Barış Bozkurt, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yoğun bir şekilde denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Hava destekli, drone da kullanılan sabit ve seyyar noktalarının iş başında olduğunu belirten Bozkurt, "Amacımız, vatandaşlarımızın mutlu bir şekilde sevdiklerine kavuşmaları. Bunun için 24 saat esasına göre bayram tatili müddetince çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak ise kendileri için en önemli güzergahın İstanbul-İzmir olduğunu dile getirdi.

Bursa-İzmir güzergahındaki yoğunluk durumunu havadan kontrol ettiklerini ifade eden Solak, şöyle konuştu:

"Bayram boyunca jandarmayla müşterek denetimlerimiz devam edecek. Her 30 kilometreye bir ekip planladık. Sürücülerimizden de kurallara uymalarını, kemer takmalarını, hız ihlali yapmamalarını özellikle rica ediyoruz. En çok kazaların olduğu, en çok ihlallerin yapıldığı noktalarda denetimlerimizi artırdık. Bölge trafiğin sorumluluk alanındaki ekip sayısını yüzde 46 artırdık. Kazasız belasız, hayırlı bir Ramazan Bayramı geçirmek amacıyla 9 gün boyunca 24 saat ayaktayız."

