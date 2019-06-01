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Bayram trafiğine vali denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

İstanbul’dan İzmir ve Antalya yönüne gitmek isteyenler Balıkesir’de de trafik yoğunluğuna sebep oluyor.

İstanbul’dan İzmir ve Antalya yönüne gitmek isteyenler Balıkesir’de de trafik yoğunluğuna sebep oluyor. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı öncesinde artan trafik nedeniyle Susurluk ilçesindeki trafik denetimlerine katıldı. Vali Yazıcı, araç sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı.
Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki yolcularla da sohbet eden Vali Ersin Yazıcı, araçtaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye etti. Araç sürücülerinin trafik kurallarına uymasını isteyen Vali Ersin Yazıcı, “Sevinci lütfen acıya dönüştürmeyelim” uyarısında bulundu.
"Kazasız belasız bir bayram geçirelim"
Yola çıkan vatandaşların hem bayramlarını tebrik ettiklerini hem de sürücüleri denetlediklerini aktaran Vali Yazıcı, şunları söyledi: "Bayram boyunca denetimler aralıksız gerçekleştirilecek. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de güvenlik tedbirlerinin azami şekilde artırmış durumdayız. Balıkesir’de de en üst noktada trafik önlemlerini almış durumdayız. Trafik güvenliği bütün toplumu ilgilendiren en önemli konulardan biridir. Herkes trafik kurallarına uyma alışkanlığını kendi güvenliği için istemeli ve buna inanmalıdır. Trafik kurallarına uymak her insanın hem kendisine, hem de bütün topluma karşı sorumluluğudur. Balıkesir genelinde trafik kontrolleri hassasiyetle yürütülecektir. Trafiğe çıkacak sürücülerimizin de trafik kurallarına uyacaklarına, bu konuda gereken duyarlılığı azami ölçüde göstereceklerine inanıyor, hiç kimsenin bayram sevincini acı ve hüzne çevirmemesini diliyorum. Bayram ziyaretlerimiz için trafiğe çıktığımızda direksiyon başında dikkatimizi dağıtabilecek her şeyden uzak durmamız gerektiğini aklımızdan çıkarmayalım. Sevinci, lütfen acıya dönüştürmeyelim"
Denetimde Vali Yazıcı’ya, Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay da eşlik etti.

Bayram trafiğine vali denetimi

Bayram trafiğine vali denetimi

Bayram trafiğine vali denetimi

Bayram trafiğine vali denetimi

Bayram trafiğine vali denetimi

Bayram trafiğine vali denetimi

Bayram trafiğine vali denetimi

Bayram trafiğine vali denetimi

Bayram trafiğine vali denetimi

Bayram trafiğine vali denetimi

Bayram trafiğine vali denetimi

Bayram trafiğine vali denetimi

Bayram trafiğine vali denetimi

Bayram trafiğine vali denetimi

Bayram trafiğine vali denetimi
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