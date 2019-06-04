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Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imama soruşturma (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

İMAM AÇIĞA ALINDI Gaziantep Valiliği, bayram namazı öncesi vaazda sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İyinacar Camii imamının açığa alındığını duyurdu.

İMAM AÇIĞA ALINDI
Gaziantep Valiliği, bayram namazı öncesi vaazda sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İyinacar Camii imamının açığa alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, imam hakkında idari soruşturma açıldığı hatırlatılarak, "İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisi'nde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yer alan haberler üzerine idari soruşturma başlatılmış, ilgili görevli bu kapsamda açığa alınmıştır" denildi.

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