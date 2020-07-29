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Bayram ve sonrasında beslenme önerileri!

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.07.2020 16:43 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nda etleri pişirmeden önce bekletmeli miyiz? Eti en sağlıklı şekilde nasıl pişirebiliriz? Bayramda yemeği fazla kaçıranlar, bu durumu nasıl telafi edebilir? Bayram sonrasında herhangi bir detoks yapılabilir mi? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, açıkladı.

Bayram ve sonrasında beslenme önerileri!

Kurban Bayramı'nda şeker ve şekerli besin tüketiminin yanı sıra, et tüketimi de artmaktadır. Özellikle şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve şeker hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidir. Yağda kızartmalardan uzak durulmalıdır.

ETİN YANINDA C VİTAMİNİ TÜKETİN

Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalıdır. Et tüketiminin yanı sıra bayram ziyaretinde yeterli ve dengeli beslenme kurallarına uyulmalı, besin çeşitliliği sağlanmalı, tatlı tüketiminde şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Az ve sık beslenmeli ara öğün yapmaya dikkat edilmelidir. Öğünlerde et tüketiliyorsa yanına mutlaka C vitamininden zengin salataya da yer verilerek demir emilimi desteklenmelidir.

KURBAN ETLERİ NASIL PİŞMELİ?

Kurban etini eğer mümkünse aynı gün pişirmeden bir gece dinlendirip marine edilmesini sağladıktan sonra pişirmeye hazır hale getirmek daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Böylelikle sıcak etin vücut kan kolesterol düzeyine olan negatif yönlü etkisini de elimine etmiş oluruz. Kurban Bayramı'nda, etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme yöntemlerine de dikkat edilmelidir. Etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır.

ETİ PİŞİRİRKEN TERAYAĞI VEYA KUYRUK YAĞINDAN KAÇININ

Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli "kanserojen maddelerin" oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemelidir. Etlerin tek başına değil de sebzelerle birlikte pişirilmesi veya tüketilmesi, besin çeşitliliğinin sağlanması açısından sağlıklı bir yöntemdir. Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir. Özellikle; kuyruk yağı veya tereyağının et yemeklerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Etler ızgarada pişirilirken, etle ateş arasındaki uzaklık iyi ayarlanmalı, eti yakmayacak şekilde olmalıdır. Et menüsü tercih edilirken öğünde ek bir hayvansal gıda almamaya süt grubu besinlerini tüketmemeye özen gösterebilir öğünde alacağınız hayvansal gıda miktarını azaltmayı deneyebilirsiniz.

BAYRAMDA YEMEĞİ FAZLA KAÇIRANLAR İÇİN DENGELEME DETOKSU!

Yoğun beslenmeye maruz bıraktığımız bedenimizi arındırmak ve fazlalık oluşturan bizi rahatsız eden vücut yağını yakmak için bayram sonrası detoksunu yapmayı deneyebilirsiniz. 3 gün boyunca düzenli olarak yapacağınız bu programda, bol miktarda su içmeye ve hareketinizi arttırmaya özen göstermeyi unutmayın.

Sabah kahvaltısı;

4 yemek kaşığı kadar yoğurt
2 yemek kaşığı kadar yulaf
1 ince dilim ananas veya 12 adet kiraz
10 tane çiğ badem veya fındık
1 çay kaşığı toz tarçın ve çörekotu
Tüm malzemeler karıştırıp tüketilsin

Ara öğün;

1 fincan kiraz sapı bitki çayı

Öğle yemeği;

200 ml kadar smoothie (Tarifi aşağıda)
Karaciğer temizleyici smoothie tarifi:

½ su bardağı marul
½ su bardağı maydanoz
½ küçük boy pancar (yıkanmış ve dörde bölünmüş)
1 adet elma (çekirdek ve tohumları çıkarılmış)
1 adet limon (soyulmuş)
2 dilim taze zencefil
1 yemek kaşığı chia tohumu
1 tatlı kaşığı karahindiba veya 1 adet çiğden enginar
½ su bardağı içme suyu

Ara öğün;

1 fincan sütten yapılmış şekersiz kahve
10 tane çiğ badem veya fındık

Akşam yemeği;

6-8 yemek kaşığı kadar sebze yemeği (etsiz ve susuz alınsın)
1 kase yoğurt
Çiğ ıspanak ve rokadan zengin mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok)
Gece;

1 fincan melisa çayı

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