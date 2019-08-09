Bayram yaklaşınca kurban pazarı yoğunlaştı

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarının bu yıl uygun olduğunu ve herkesin et yiyebileceğini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

Büyükbaş kurbanlıkların 6 bin liradan, küçükbaşların ise bin liradan alıcı beklediği pazarda, bir ton ağırlığındaki simental cinsi boğalar en çok rağbet gören kurbanlıklar olarak öne çıkıyor.

"Bu sene fiyatlar uygun. Geçen yıla göre büyükbaş hayvanın çiftinde 2 bin liraya yakın fiyat düşmesi var. Küçükbaş hayvan çiftinde de 500 lira civarında fiyat düşmesi var. 19 yıldır burada kasabım. Fiyatlar uygun, herkes kurban kesebilir, kimse korkmasın. Kurban almayı son güne bırakan fırsatçılar var. Onlar kendileri kaybeder. Kurban almak için son günü bekleyenler hep daha pahalıya alır. Bu sene satmak için 15 büyükbaş, 80 de küçükbaş hayvan aldık. Son 10 yılın en ucuz kurbanı bu sene. Son 2 gündür pazarda büyük hareketlilik var."

Ağrı Hayvan Borsasının Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından olduğunu aktaran besici Numan Umay ise bayram yaklaştıkça pazarda hareketliliğin arttığını ve fiyatların uygun olduğunu belirtti.

Hayvan alım satımı yaparak geçimini sağladığını anlatan Umay, "Geçen seneye göre bu yıl kurbanlık fiyatları daha iyi. İnşallah iyi olur, herkes ekmek yer. Allah herkese kurban kesmeyi nasip etsin. 98 küçükbaş kurbanlığım var, satmak için bekliyorum. Genellikle vatandaşlar uygun fiyata kurban almak için son günü bekler ama her bütçeye göre koyun var. Koyun fiyatları bin ile bin 200 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

