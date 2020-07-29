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  4. Bayram yoğunluğu erken başladı! İşte TEM'den gelen kareler

Bayram yoğunluğu erken başladı! İşte TEM'den gelen kareler

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2020 14:17 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı ile yıllık iznini birleştiren tatilciler, yola çıktı. Tatil için gidecekleri kente kara yoluyla ulaşmayı tercih eden vatandaşlar, araçlarıyla Düzce ve Bolu Dağı kesimlerine yöneldi.

TEM'de meydana gelen yoğunluk dolayısıyla uzayan süreye sıcaklar da eklenince zorlu bir yolculuk geçiren sürücüler, Düzce ve Bolu Dağı kesiminde zaman zaman akıcı, zaman zamansa yoğun bir trafikle karşılaşıyor.

Bayram tatili için erken yola çıkanlar TEM'de yoğunluğa neden oldu. Otoyolun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde trafik yoğun-akıcı şekilde ilerliyor.
Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gitmek için erken yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkan ve otoyolu kullananlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadük ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.
Düzce-Kaynaşlı gişeleriyle Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan bölgelerde arıza yapan araçların bulundukları yerden kaldırma çalışmaları sırasında yoğunluk zaman zaman artış gösteriyor.
Karayolları ekiplerinin yanı sıra polisler, otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İşte objektiflere yansıyan o yoğunluk...
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