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Bayram yolculuğu tatilinizi çileye dönüştürmesin

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

Bayram tatili öncesi yolculuk konusunda peş peşe uyarılarda bulunan uzmanlar, bayramda yapılan yolculuğun tatil kadar önem taşıdığı görüşünde. Bayram yolculuğu sırasında sağlığınızı koruyacak noktalara dikkat ederek daha keyifli bir yolculuk ve tatil geçirebilirsiniz. Peki farklı araçlarla yolculuğa çıkacak kişiler bayram tatilinin kabusa dönmemesi için nelere dikkat etmeli?

Bayram yolculuğu tatilinizi çileye dönüştürmesin

Tatiller pek çoğumuz için uzun seyahatler, farklı taşıtlarla yolculuklar anlamına geliyor. Sağlıklı bir yolculuk tatilin kabusa dönüşmemesi için oldukça önem taşıyor. Liv Hospital Sağlıklı Yaşam ve Check up Kliniği’nden Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Eren Eroğlu seyahat sırasında alınabilecek önlemleri ve seyahatin keyifle geçmesini sağlayacak püf noktalarını anlattı…

Çok uzun süreli araba kullananlar, hareketsizlikten dolayı sırt ve boyun ağrısı yaşayabilirler. Oturma şekli düzeltilerek olası bel kemiği, sırt ve boyun problemleri önlenebilir. Yolculuğa ara verip esneme hareketleri yaparak rahatlama sağlanabilir.

Yolculuk esnasında kan şekerini hızlı yükselten ve hızlı düşüren besinler tercih edilmemelidir. Şekerli besinler yerine kuru üzüm, erik ya da A ve C vitaminlerinden zengin taze meyve ve sebzeler tercih edilmelidir.

Uçakla yolculuk yapacaksanız jet-lag etkisini azaltmak için uçuş öncesinde uykunuzu alarak yolculuğa hazırlanın. Uçuş sırasında yine de çok uzun olmamak kaydıyla kısa süreli uyuyun. Basınç nedeniyle vücut kuruyacağı için hem yolculuk öncesinde hem de uçuş sırasında bol bol su içilmelidir.

Vücudu uyaran çay, kahve ve alkolden uzak durun. Bu tür içecekler aynı zamanda dehidrasyon yani vücuttaki su oranının düşmesine de neden olur.

Mecbur kalırsanız, kulaklarınızda basınç hissettiğiniz an yutkunmaya, esnemeye çalışın. Sakız çiğnemek de basıncın dengelenmesine yardımcı olacaktır. Uçak yolculuklarında basınç değişikliği ile kulaklarında sorun yaşayanlar yolculuktan önce doktorlarının önerdiği ilaçları kullanmalıdır.

Arabayla veya otobüsle yaptığınız yolculuklarda da mutlaka 1-2 saatte bir durup yürümeye özen gösterilmelidir.

Otomobille yolculuk yapacaklar özellikle klimanın olumsuz yan etkilerine karşı dikkatli olmalıdır.

Hem hava hem de karayolu için yolculuğa çıkmadan önce en önemli etken, uykuyu almış olmaktır. Yolculuğa çıkmadan önce mutlaka sıkı bir kahvaltı yapılmalı, yolculuk esnasında fazla yemekten kaçınılmalıdır.

Karayolu yolculuğu yapanların, özellikle güneşe karşı hassasiyet yaşayanların mutlaka koruyucu güneş gözlüğünü takması gerekir.

Ciddi bir operasyon geçiren hastalar iki haftadan önce uçakla yolculuk yapmamalıdır. Ciddi koroner arter sorunu olan, doğumsal kalp hastalığı bulunanlara uçuş için doktor raporu gerekebilir; basınç değişikliği ciddi sorunlara yol açabilir.

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