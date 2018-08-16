Bayram yolculuğu tatilinizi çileye dönüştürmesin

Tatiller pek çoğumuz için uzun seyahatler, farklı taşıtlarla yolculuklar anlamına geliyor. Sağlıklı bir yolculuk tatilin kabusa dönüşmemesi için oldukça önem taşıyor. Liv Hospital Sağlıklı Yaşam ve Check up Kliniği’nden Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Eren Eroğlu seyahat sırasında alınabilecek önlemleri ve seyahatin keyifle geçmesini sağlayacak püf noktalarını anlattı…

Çok uzun süreli araba kullananlar, hareketsizlikten dolayı sırt ve boyun ağrısı yaşayabilirler. Oturma şekli düzeltilerek olası bel kemiği, sırt ve boyun problemleri önlenebilir. Yolculuğa ara verip esneme hareketleri yaparak rahatlama sağlanabilir.

Yolculuk esnasında kan şekerini hızlı yükselten ve hızlı düşüren besinler tercih edilmemelidir. Şekerli besinler yerine kuru üzüm, erik ya da A ve C vitaminlerinden zengin taze meyve ve sebzeler tercih edilmelidir.

Uçakla yolculuk yapacaksanız jet-lag etkisini azaltmak için uçuş öncesinde uykunuzu alarak yolculuğa hazırlanın. Uçuş sırasında yine de çok uzun olmamak kaydıyla kısa süreli uyuyun. Basınç nedeniyle vücut kuruyacağı için hem yolculuk öncesinde hem de uçuş sırasında bol bol su içilmelidir.