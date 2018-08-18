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Bayram yolculuğunda araçlarının içinde dinlenirken hırsızların kurbanı oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:37 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan bir aile, Kırıkkale’de mola verdikleri dinlenme tesisinde hırsızların kurbanı oldu.

Bayram yolculuğunda araçlarının içinde dinlenirken hırsızların kurbanı oldular

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan bir aile, Kırıkkale’de mola verdikleri dinlenme tesisinde hırsızların kurbanı oldu. Hırsızlar, otomobillerinin içerisinde uyuyan bir bir ailenin çantasını çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi.

Olay, dün sabaha karşı Kırıkkale-Ankara Karayolu Irmak köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerine geçirmek üzere yola çıkan 3 aile, dinlenme tesisinde durarak araçlarının içerisinde uyumaya başladı.
Bu sırada otomobilin arkasına gelen iki hırsız önce dinlenme tesisinde park halindeki otomobilleri el feneriyle tek tek kontrol etti. Hırsızlardan biri, bir otomobilin içinde uyuyan aile fertlerinden birinin kucağında çanta olduğunu fark etti. Gözüne kestirdiği bu otomobilin sağ ön camını kıran hırsız, çok hızlı bir hareketle, uyumakta olan kadının kucağındaki içinde para ile ziynet eşyalarının olduğu çantayı alıp kayıplara karıştı. Bu sırada diğer otomobillerde uyuyan ailelerde camın kırılma gürültüsüyle uyandı. Araçlarının camı kırılarak hırsızlık kurbanı olan aile, neye uğradıklarını şaşırdı.
Jandarma ekipleri, hırsızların çok kısa bir süre içinde çantayı çalmasıyla ilgili dinlenme tesisinin kaydına giren görüntülerden o iki hırsızı arama çalışması başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Bayram yolculuğunda araçlarının içinde dinlenirken hırsızların kurbanı oldularBayram yolculuğunda araçlarının içinde dinlenirken hırsızların kurbanı oldularBayram yolculuğunda araçlarının içinde dinlenirken hırsızların kurbanı oldularBayram yolculuğunda araçlarının içinde dinlenirken hırsızların kurbanı oldular

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