HABER

Bayram yolculuklarına fizy müzik listeleri eşlik edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

fizy’de Turkcell’li kullanıcılar sevdikleri müzikleri, radyo kanallarını dinlerken veya video klip izlerken mobil datalarından harcamıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en çok takip edilen dijital müzik platformu fizy, yaza ve bayrama özel listeleriyle hem tatili hem de yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, birbirinden farklı temalarla hazırlanan fizy müzik listeleri, hem kumsalda denizin ve eğlencenin tadını çıkarmak isteyenlerin favorisi olacak hem de bayram ziyareti için uzun yola gidenlere eşlik edecek.

Dijital müzik platformundan çok daha fazlasını sunan fizy, Summer Jazz, Easy Summer, Yaz Sakini, Summer Dance, Morning Feels, Yaz Sabahı, 90'lar Yaz, 90s Summer, Road To Sun ve Güneşe Doğru isimli listeleriyle Kurban Bayramı tatilinde de kullanıcılarının müzik dinleme ihtiyacını karşılayacak.

fizy, yüksek ses kalitesi, canlı konser yayınları, sanatçıların başka hiçbir yerde olmayan performansları ile sadece dinlemek değil izlemek isteyenlere de farklı bir deneyim yaşatıyor.

Milyonlarca şarkı içeriği sunan fizy ile kullanıcılar her an her yerde diledikleri gibi müzik dinleyebiliyor. Üstelik fizy Türkiye’nin en popüler radyo kanallarını dinleyicilerle buluşturuyor.

fizy’de Turkcell’li kullanıcılar sevdikleri müzikleri, radyo kanallarını dinlerken veya video klip izlerken mobil datalarından harcamıyor. fizy’de kullanıcılar ayrıca, Haftalık Keşif Listesi özelliği ile dinleme alışkanlıklarına özel yeni şarkılar dinleyebiliyor.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Avcılar'da uyuşturucu operasyonuAvcılar'da uyuşturucu operasyonu
Bolu'da bayram tatili trafiği (2)Bolu'da bayram tatili trafiği (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahte dolar, sahte altın malzemesi... Hepsi evden çıktı

Hepsi bir evden çıktı! Tam 2 milyon sahte dolar

Bayram namazı İzmir 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İzmir için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı İstanbul 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İstanbul için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Isparta 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Isparta için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Iğdır 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Iğdır için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Hatay 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Hatay için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.