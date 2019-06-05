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Bayram ziyareti faciasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 17:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’dan yakınlarıyla bayramlaşmak için Adana’ya gelen ailenin bulunduğu otomobilin atık su kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.Kaza, merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi.

Şanlıurfa’dan yakınlarıyla bayramlaşmak için Adana’ya gelen ailenin bulunduğu otomobilin atık su kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.
Kaza, merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ok, eşi Sahra (50), kızı Ayşe (11), Haşim ve babaane Kazmura Ok’u (69) yanına alarak bayram ziyareti için 06 DE 4144 plakalı otomobiliyle Şanlıurfa’dan Adana’ya yola çıktı. Mehmet Ok, Adana’da Sezai Karakoç Bulvarı’na geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kaldırıma çarparak atık su kanalına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, Can-Kur ekipleri de yaralıları kanaldan çıkartarak ambulanslara taşıdı. Bu arada sağlık ekipleri anne Sahra Ok’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan ve durumu ağır olan Kazmura, Mehmet, Haşim ve Ayşe Ok hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Kazmura Ok da kurtarılamadı.

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