Bayram ziyareti için gittiği evde fenalaşıp yaşamını yitirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde arkadaşının evine ziyarete giden itfaiye eri, fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapan Levent E. (39), Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde oturan bir arkadaşına bayram ziyaretine gitti.

Bir anda fenalaşan Levent E, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Levent E. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Levent E'nin cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alkol aldıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Levent E'nin ziyarete geldiği evde inceleme yaptı.

