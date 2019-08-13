HABER

Bayram ziyareti için gittiği evde fenalaşıp yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Bayram ziyareti için gittiği evde fenalaşıp yaşamını yitirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde arkadaşının evine ziyarete giden itfaiye eri, fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapan Levent E. (39), Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde oturan bir arkadaşına bayram ziyaretine gitti.

Bir anda fenalaşan Levent E, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Levent E. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Levent E'nin cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alkol aldıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Levent E'nin ziyarete geldiği evde inceleme yaptı.

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
Belkiçalı heykeltıraşın 'nazar boncuğu' yeni yerindeBelkiçalı heykeltıraşın 'nazar boncuğu' yeni yerinde
Zonguldak'ta sis etkili olduZonguldak'ta sis etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram ziyareti Çorlu hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Olay paylaşım! Tepki yağdı

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Hatay'da tren traktöre çarptı! Görüntüler şoke etti

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Emniyet kemeri takan ailelere jandarmadan tatil hediyesi

Jandarmanın durdurduğu ailelere sürpriz

Düğün dönüşü kaza! İki genç kız hayatını kaybetti

Dilara ve Edanur'dan kahreden haber!

Sakarya'da denize giriş yasaklandı!

Flaş! Denize girişler yasaklandı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.