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Bayram ziyareti kana bulandı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 16:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, bayram ziyareti için yola çıkan bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Diyarbakır’da, bayram ziyareti için yola çıkan bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı.
Olay, Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bayram ziyareti için Kocaköy ilçesinden Diyarbakır’a doğru yola çıkan 21 ER 447 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kazada hayatını kaybeden Halim T. ile yaralıların yakınları, olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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