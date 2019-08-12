HABER

Bayram ziyareti sonrası feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 04:07 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, bayram ziyaretine gittiği öğrenilen motosikletin otomobile çarpması sonrası meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Bayram ziyareti sonrası feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kaman ilçesine bağlı Yelek Köyünde meydana gelen kazada; İddiaya göre köyde bulunan akrabaları ile bayramlaşmaya giden S.D., (19) yönetimindeki 19 UN 408 ile tescilsiz bir motosiklet sollama yaparken otomobile çarptı. Kazanın olduğu köy yolunda T.E., yönetiminde ki başka bir motosiklet de sürücüsünün kontrolünü kaybederek kazaya karıştı.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan O.U., (24), D.U., (46) iki farklı motosikletlerde bulunan S.D., (19) T.E., (18) E.A., (16) S.D., G.U., (15) yaralandı. Köy yolunda yaşanan kaza ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Yaralılar, ambulansla Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. (İHA)

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazasıD-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası
Sultangazi'de seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralıSultangazi'de seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Aracını bırakıp kaçtı!

İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza!

İYİ Partili Zeki Hakan Sıdalı'nın otoyolda çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da feci ölüm! Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

Önce otoyola çakıldı, ardından üzerinden araç geçti!

Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bu kadarına da pes! Sahte parayla kurban aldılar

Bu kadarına da pes! Sahte parayla kurban aldılar

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.