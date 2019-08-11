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Bayram ziyaretinde beşinci kattan düşen çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

Çorum'da ailesiyle bayramlaşmaya gittiği evin balkonundan toprak zemine düşen 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da beşinci kattan düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşmak için ailesiyle babaannesinin Gülabibey Mahallesi Beytepe Birinci Cadde'deki evine giden Emin Yasir Ceylan, balkonda oynarken beşinci kattan toprak zemine düştü.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun sol kolunda kırıklar olduğu ve vücudunda ezikler bulunduğu belirtildi.

Müşahede altında tutulan Ceylan'ın tedavisi sürüyor.

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