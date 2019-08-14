Bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobiline tren çarptı: 5 yaralı

Ömer KOÇ/TÜRKOPLU (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, bayram ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobile yük treni çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Türkoğlu'nun Beyoğlu Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Geçide kontrolsüz girdiği öne sürülen Mehmet Oğul yönetimindeki 07 HHH 99 plakalı otomobile, Adana- Elazığ seferini yapan 636009 sayılı yük treni çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Mehmet Oğul ile araçta bulunan Merve, Cennet, Hüsne ve Serdar Oğul yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yyaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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