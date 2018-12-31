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Bayram ziyaretine giden 3 bin Suriyeli ülkelerinde kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 18:41 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nı yakınlarının yanında geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan dönüşleri tamamlandı - Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General el Kasım: - "32 bin 419 kişi sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye dönüş yaptı, 3 bin 421 kişi ise güvenli bulduğu için Türkiye'ye dönüş yapmak istemedi çünkü Suriye'yi huzurlu buldular"

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerden oluşan son grup, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından Türkiye'ye dönüş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle terör örgütlerinden temizlenen Halep kentine bağlı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Bab ve Cerablus gibi ilçeler ile bağlı köylerde bayramı geçiren Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş işlemleri tamamlandı.

Essalame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirilen Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Essalame Gümrük Kapısı Genel Müdürü General Kasım el Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağladığı kolaylıklar sayesinde bayramı ülkelerinde yakınlarıyla huzur içinde geçiren 32 bin 419 Suriyelinin Türkiye'ye geri döndüğünü söyledi.

El Kasım, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası bölgede güven ve huzurun hakim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası Allah'a şükürler olsun, huzurlu bir bayram ziyareti gerçekleşmiş oldu. Yaklaşık 32 bin 419 kişi sorunsuz şekilde Türkiye'ye dönüş yaptı, 3 bin 421 kişi ise güvenli bulduğu için Türkiye'ye dönüş yapmak istemedi çünkü Suriye'yi huzurlu buldular. İnşallah Tel Rifat ve Münbiç geri alındığında bu bölgeye daha fazla Türkiye'den göç olacak.

Halkımız evlerine, ülkelerine geri dönüp huzur ve rahat içinde yaşayacak."

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 3 Eylül'de başlamıştı.

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Geri Dönüş Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı Suriye

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