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Bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1’i ağır, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 00:28 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’nin Keskin ilçesinde, bayram ziyaretine giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin sürücüsü, hararet yapan aracı yol kenarına park etti.

Bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1’i ağır, 6 yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’nin Keskin ilçesinde, bayram ziyaretine giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin sürücüsü, hararet yapan aracı yol kenarına park etti. Bu sırada emniyet şeridinde giden minibüsün, otomobile arkadan çarpması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Kırşehir’e bayram ziyaretine gitmek üzere yola çıkan Harun Çakır yönetimindeki 34 GU 8708 plakalı otomobil, yolda hararet yaptı. bunun üzerine çakır, otomobili emniyet şeridine park etti. Bu sırada emniyet şeridinde yol alan Ömür Yücel yönetimindeki 38 FY 271 plakalı minibüs, Çakır ailesinin içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle refüje sürüklenirken, içerisinde bekleyen Gülizar Selina, İnci Selina, Ece Beray, Elif Lara ve sürücü Harun Çakır ile minibüs sürücüsü Ömür Yücel yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye aldı. Yaralılardan Gülizar Çakır’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası, Kırıkkale-Kırşehir yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol üzerinde trafik önlemi alan polis ekipleri, kaza hakkında soruşturma başlattı.

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Bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1’i ağır, 6 yaralıBayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1’i ağır, 6 yaralıBayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1’i ağır, 6 yaralıBayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1’i ağır, 6 yaralı

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