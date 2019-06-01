HABER

Bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1’i ağır, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 02:08 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’nin Keskin ilçesinde, bayram ziyaretine giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin sürücüsü, hararet yapan aracı yol kenarına park etti.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’nin Keskin ilçesinde, bayram ziyaretine giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin sürücüsü, hararet yapan aracı yol kenarına park etti. Bu sırada emniyet şeridinde giden minibüsün, otomobile arkadan çarpması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Kırşehir’e bayram ziyaretine gitmek üzere yola çıkan Harun Çakır yönetimindeki 34 GU 8708 plakalı otomobil, yolda hararet yaptı. bunun üzerine çakır, otomobili emniyet şeridine park etti. Bu sırada emniyet şeridinde yol alan Ömür Yücel yönetimindeki 38 FY 271 plakalı minibüs, Çakır ailesinin içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle refüje sürüklenirken, içerisinde bekleyen Gülizar Selina, İnci Selina, Ece Beray, Elif Lara ve sürücü Harun Çakır ile minibüs sürücüsü Ömür Yücel yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye aldı. Yaralılardan Gülizar Çakır’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası, Kırıkkale-Kırşehir yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol üzerinde trafik önlemi alan polis ekipleri, kaza hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandıİzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı
İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın’ dedi (2)İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın’ dedi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Tarihi kalede korkunç olay!

Tarihi kalede korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.