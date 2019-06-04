HABER

Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 5 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 14:48 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, yakınlarıyla bayramlaşmaya giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hüseyin Pehlül idaresindeki 02 FV 878 plakalı otomobil ile Sait Güler idaresindeki 01 YZ 421 plakalı otomobil Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde çarpıştı.

Adıyaman’da, yakınlarıyla bayramlaşmaya giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hüseyin Pehlül idaresindeki 02 FV 878 plakalı otomobil ile Sait Güler idaresindeki 01 YZ 421 plakalı otomobil Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada 02 FV 878 plakalı otomobil içerisinde bulunan Özlem, Eda, Ali Eren, Ela ve Ahmet Pehlül yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Çıktığı ağaçta mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye kurtardıÇıktığı ağaçta mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye kurtardı
Bulgaristan sınırındaki 'Hudut Kartalları' bayramda görev başındaBulgaristan sınırındaki 'Hudut Kartalları' bayramda görev başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.