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Bayram ziyaretine giderken uçuruma yuvarlandılar! 8 yaşındaki Erva öldü, 5 yaralı

03.05.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bayram ziyaretine giden ailenin bulunduğu kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Korkunç kaza sonucu kamyonetten savrulan Erva Çağlayan (8) hayatını kaybederken, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı.

Bayram ziyaretine giderken uçuruma yuvarlandılar! 8 yaşındaki Erva öldü, 5 yaralı

Antalya'daki korkunç kaza, saat 09.00 sıralarında Gazipaşa'ya 25 kilometre uzaklıktaki Kızıl Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezindeki akrabalarına bayram ziyaretine giden Mehmet Aşkar'ın (47) kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 YAŞINDAKİ ERVA HAYATINI KAYBETTİ

Yuvarlanmaması için halatla bağlanan kamyonetten savrulan Erva Çağlayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada sürücü Mehmet Aşkar ve eşi Hanife Aşkar (49), kızı Ayşe Aşkar (17), kardeşi Yasemin Çağlayan (38), yeğeni Zeynep Aşkar (5) yaralandı.

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KAYALIKLARDAN SEDYEYLE ÇIKARDILAR

Ekiplerin sedyeyle kayalıklardan yola çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Yaralılardan Zeynep Aşkar, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Erva Çağlayan'ın cansız bedeni ise morga götürüldü.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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