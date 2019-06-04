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Bayram ziyaretine gittiler, asansörde mahsur kaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 13:31 | Son Güncelleme

Denizli’de bayram ziyaretine giden 4 kişi, bindikleri asansörde mahsur kaldı.

Denizli’de bayram ziyaretine giden 4 kişi, bindikleri asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile mahsur kalanlar kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Sıkarakapılar Mahallesi Saltak Caddesi üzerinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne asansörde mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, önce asansörü manüel olarak halat sisteminden hareket ettirmeyi denedi ancak bunda başarılı olamadı. Zamana karşı yarışan ekipler, çeşitli araç ve gereçlerle yaklaşık 20 dakika süren bir müdahale sonrası asansörün kapısını açtı. Bu sırada ekipler kapının camını kırarak içeridekilerin rahat nefes almasını sağladı.
Asansörde mahsur kalan İsmail ve Efe B., Mahmut G. ve Raziye K.’nin bayram dolayısı ile bir akrabalarını ziyaret etmek için söz konusu adrese geldikleri öğrenildi. Asansöre binerek 3. kata çıkmak isteyen 4 kişinin kabine biner binmez asansör kapısının kilitlendiği ve hareket etmeden o şekilde kaldığı belirtildi. Kapısı kırılan asansörün üzerinde kırmızı etiketin olması ise dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan, asansörde mahsur kalan kişilerin yakınları olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

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