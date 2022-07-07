Bayram ziyaretleri için son dakika alabileceğiniz hediyelik ev dekorasyonu önerileri

Bayramın anlamı hepimiz için başka oluyor. Kimi uzun süredir görmediği akrabalarını ziyaret ederken kimi küs olduklarıyla barışma fırsatı buluyor. Akraba, eş ve dost ziyaretleri ise bayrama neşe katıyor. Ancak kıyafetiydi, şekeriydi derken bayram ziyaretlerinde yanınıza alacağınız hediyeyi düşünme vaktiniz olamayabiliyor. Biz de siz yorulmayın diye ev hediyesi olabilecek ürünlerden oluşan bir liste hazırladık. Gelin, en güzel ev dekorasyonu ürünlerine birlikte göz atalım.

1. En güzel bayram hediyesi: Dekoristan Lokumluk

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Bayram ziyaretleri için hediye olarak alınabilecek en güzel ürünler tabii ki dekoratif eşyalar oluyor. İşte, listemizin ilk sırasında tam olarak böyle bir bayram hediyesi önerimiz var. Dekoristan Yaprak Aplikli Seramik Lokumluk, hediye olarak alınabilecek dekoratif ürünler arasında başı çekiyor. Evlerin havasını değiştirecek ve şıklığıyla göz dolduracak bu ürün, gümüş kapağıyla tasarımını tamamlıyor. Kırmızı renkli lokum kasesi ise çoğu eşyaya uyum sağlayabiliyor. Dekoratif lokumluğu ister hediye olarak alın ister kendiniz kullanın, tercih tamamen size kalmış.

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2. Anneler için harika bir hediye: Vetroce Ayaklı Kandil Takımı

Bayram denilince akla tabii ki aile büyükleri geliyor. Onları ziyaret edip onlarla sohbet etmenin yanı sıra hatırladığınızı ve sevdiğinizi gösteren bir hediye almak gerçekten çok önemli. Bayram ziyaretiniz için şık bir ev hediyesi almayı düşünüyorsanız sizin için harika bir bayram hediyesi tavsiyemiz var. Vetroce Ayaklı Kandil Takımı, herkesin beğenerek kullanacağı dekoratif bir eşya. El emeği göz nuruyla cam üfleme tekniği kullanılarak yapılıyor. Kandil yağıyla geliyor ve renkli görünümüyle çok zarif bir hava yaratıyor. 3 adet kandilden oluşan setin her eve uygun farklı renk seçenekleri bulunuyor.

3. Kristal kasenizi yanınızda götürün : Paşabahçe Kristal Ayaklı Servis Kasesi

Bayramlar, büyük masaların kurulduğu en keyifli dönemler arasında yer alıyor. Bayram ziyaretlerinizi pasta, börek ve şeker yiyerek geçirme olasılığınız çok yüksek. Hediye olarak da yanınızda Paşabahçe Kristal Ayaklı Servis Tabağı'nı götürmeyi tercih ederseniz ev sahibinin bu jeste bayılacağı garanti. Büyük sofraların kurtarıcısı olan bu ürün, Paşabahçe kalitesinin yanında şıklığıyla da göz dolduruyor. Üzerinde bulunan desenleri ve kristal ayaklarıyla küçük bir nostalji de yaşatmıyor değil. Özellikle aile büyüklerinizin severek kullanacağı bu ürün, ekonomik olarak da avantaj sunuyor.

4. Eski bayramlara geri dönün: Madame Coco LED Fener

Elektriğin olmadığı zamanlarda kullanılan fenerler, günümüzün en beğenilen dekoratif ev eşyaları arasında yer alıyor. Bayram ziyaretleriniz için de harika bir ev hediyesi olabilecek bu ürünlerle retro seven dostlarınızı mest edeceğiniz kesin. Madame Coco LED Fener için ekstra yağ kullanmaya gerek kalmıyor. Pille çalışan fener, eski ve yeninin harika birleşimini yansıtıyor. Beyaz ahşap görünümlü plastik kafesi, camı ve LED ışığıyla oldukça tarz görünüyor. Özellikle bahçe ve balkonu olan evler için ideal bir kullanım sunuyor. Ev içerisinde dekoratif olarak kullanılabilen ürün, çok hoş bir görünüm sağlıyor.

5. Sade ve şık bir hediye arayanlar: THEBOUQET Mermer Desenli Sukulent Saksı

Bayramlarda eş dost birleşip hep birlikte yemek yeme geleneği en sevilen aktiviteler arasında bulunuyor. Böyle günlerde yemeğin lezzetinin yanı sıra masaların şık ama sade olmasına da çok önem veriliyor. İşte, sıradaki bayram hediyesi önerimiz de bayram masalarını oldukça zarif gösteriyor. THEBOUQET Mermer Desenli Sukulent Aranjmanlı Saksı, minimalist tarzı benimseyenlerin bayılacağı bir dekorasyon ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Ürünün mermer desenleri sadelik sunarken sukulent çiçeği şıklığı ile göz dolduruyor. Sevdiklerinizin özellikle beyaz ağırlıklı dekore edilmiş evleri için ideal olan ürüne bayılacaklarına eminiz!

6. Altın rengini sevenlere özel: Porland Dorado Su Bardakları

Eskiler gösterişi ve şıklığı seviyor. Özellikle aile büyüklerinizin altın renkli bardak koleksiyonları olduğuna eminiz. Eski bayram masalarının bu şık ve gösterişli takımları, modern dokunuşlarla tekrar hayat buluyor. Porland Dorado Su Bardağı Seti, şık tasarımıyla göz kamaştırıyor. Klasik dekorasyon ürünlerini sevenlere de modern dokunuşları tercih edenlere de uyum sağlayabiliyor. Ürünün metal üst kısmı camdan imal ediliyor. Su bardağı veya meşrubat bardağı olarak sofralarda harikalar yaratıyor. Dilerseniz setten iki tane alıp birini kendiniz kullanabilirsiniz!

7. Bayram hediyesi arayışınız son bulsun: Manor 2 Katlı Gold Lüx Sunum Tepsisi

Bayram geldi çattı. Ziyaretlerinizi planladınız, kıyafetlerinizi aldınız ama hediyeleri son dakikaya bıraktınız; değil mi? Hemen endişelenmeyin, sizin için araştırıp bulduğumuz Manor 2 Katlı Gold Lüx Sunum Tepsisi sayesinde günü kurtarmanız mümkün! Oldukça şık tasarımıyla gönüllerde taht kuran ürün, uygun fiyatıyla da bütçe dostu bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. İki katlı aynalı tasarımıyla sunum ürünlerini sevenler için mükemmel hediyeler arasında yer alıyor. Altın renkli kenarlarıyla evinde ve mutfağında ihtişamı sevenlerin bayılacağı ürün, istenilirse banyo veya yatak odasında küçük eşyaları koymak için de kullanılabiliyor.

8. Ekonomik hediye arayanlar için: El Yapımı Dekoratif Vazo

Sade, şık ve farklı bir hediye arayışındaysanız tebrikler, onu buldunuz! Modern ve minimal tasarımı sayesinde göz dolduran El Yapımı Dekoratif Vazo ile bayramda sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Uygun fiyatıyla bütçe dostu olan ürün, el emeği ile yapılıyor. Dayanıklı olduğu kadar kaliteli olmasıyla da beğeni kazanıyor. Ahşap görünümlü vazo, taş tozundan üretiliyor. Orta kısmında bulunan cam tüpe çiçek koyulabiliyor. Hafif ve az yer kaplayan ürün, komodin ve masa üstlerinde modern bir görünüm sağlıyor. Vazonun pembe, lila, mavi, gümüş gibi birçok renk seçeneğine sahip olduğunu da ekleyelim.

9. Ağır başlı bir bayram hediyesi: İhvan Online Lüks İslami Hediye Kutusu

Bayram ziyaretlerinin en zor yanı, erkeklere hediye bulmak oluyor. İşte, şimdiki bayram hediyesi önerimiz sizi bu dertten kurtaracak! İhvan Online Lüks İslami Hediye Kutusu; babalara, dedelere ve evin diğer büyüklerine verilebilecek en güzel hediyelerden biri. Büyüklerin kırmızı kadife kutusuyla hem şık hem dekoratif olan ürüne bayılacakları kesin! Kutu içerisinde kadife kaplı Kur'an-ı Kerim, tespih ve seccade bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde bulunan İslami işlemeler, çok şık duruyor. Tüm set, kutu içerisine geri konularak saklanabiliyor.

10. Şeker gibi bir bayram olsun diye : Morya Erzincan İşlemeli Bakır Şekerlik

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Yaklaşan bayramla yolculuklar ve tatiller yavaş yavaş başlıyor. Aile ziyaretine gidenlerin ise en büyük telaşı olan bayram hediyesi seçimi de Morya Erzincan İşlemeli Bakır Şekerlik ile son buluyor. Ürün, içerisine lokum veya şeker konulabildiği gibi konsolların üzerinde sergilenerek dekoratif amaçla da kullanılabiliyor. Nostaljik bir hava yaratan görünümüyle aile büyüklerinizin severek kullanacağı bir hediye seçeneği oluyor. Eskitme bakır malzemeden imal ediliyor olması sayesinde dayanıklılık sunuyor. Üstelik ürünün üzerinde bulunan işlemeler, el emeğiyle yapılıyor. İşlemeli kulpu ise herkesi kendine hayran bırakıyor.