HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bayram ziyaretlerinizi kurtaracak her yaşa uygun son dakika hediye önerileri

Bayram ziyaretlerinizi kurtaracak her yaşa uygun son dakika hediye önerileri

06.07.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğru hediyeyi bulabilmek oldukça zor. Üstelik son dakikaya bırakılırsa hediye seçimi çok daha kafa karıştırıcı bir hâl alıyor. Hediye verilecek kişinin ilgi alanları, ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda doğru hediyede karar kılmak gerekiyor. Ancak herkesin severek kullanabileceği hediyeler de bulunuyor. Eğer bayram ziyaretleriniz için hediye önerisine ihtiyacınız varsa son dakikada kurtarıcınız olacak ürünlerin yer aldığı listemiz sizi bekliyor!

Bayram ziyaretlerinizi kurtaracak her yaşa uygun son dakika hediye önerileri

Yaklaşan bayram günleri beraberinde ziyaretleri de getiriyor. Uzun süredir görüşülmeyen akraba ve tanıdıklarla bayram sayesinde hasret gideriliyor. Bayramların bir araya getiren etkisi, hediyelerle taçlanıyor. Eğer iş güç derken sevdiklerinize hediye alacak zamanı bulamadıysanız dert etmeyin. Birbirinden güzel hediye fikirleriyle karşınızdayız! Gelin, son anda sizi hediye düşünme derdinden kurtaracak önerilere birlikte göz atalım.

1. Sofralara şıklık katacak: Karaca New Blue Odyssey 6 Kişilik Yemek Takımı

Bayram ziyaretlerinizi kurtaracak her yaşa uygun son dakika hediye önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bayram ziyaretlerine gittiğiniz evlerde ev sahiplerine verebileceğiniz en güzel hediyelerden bir tanesi, şık yemek takımları. Uzun zamandır ziyarete gitmediğiniz kişiler için alacağınız bu tarz ürünler kullanışlı olduğundan hediye alan kişileri çok mutlu ediyor. Karaca New Blue Odyssey 6 Kişilik Yemek Takımı sofralara şıklık katmakla kalmıyor, atmosferi değiştirerek yemekleri çok daha keyifli ve özel bir hâle getiriyor. Takım içerisinde servis tabağı, pasta tabağı, çorba kasesi ve çukur tabakların her birinden 6 adet bulunuyor. Makinede yıkamaya uygun ürün, takımı elde yıkama derdinden sizi kurtarıyor.

Ürünü İncele

Amazon Prime Alışveriş Festivali başlıyor! Müthiş fırsatları önceden yakalamak için görsele tıklayınız.

1443102_580x400

2. En güzel anlarını tekrar tekrar yaşatabilecekleri: Nobbystar Sök Tak Kare Çerçeve

Bayram ziyaretlerinizi kurtaracak her yaşa uygun son dakika hediye önerileri

Anılar ve fotoğraflar değerini hiçbir zaman kaybetmiyor. Bayram ziyaretinde hediye edeceğiniz çerçeveler, sevdiklerinizle biriktirdiğiniz anılarınızın duvarları süslemesini sağlıyor. Üstelik Nobbystar Sök Tak Kare Çerçeve, son derece pratik bir kullanım imkânı da sunuyor. Özel bandı sayesinde evin her odasına rahatlıkla konumlandırılabiliyor. Beyaz rengi de sadeliğin ve şıklığın evlerde hâkim olmasını sağlıyor. Ayrıca paket içerisinde 3 adet çerçeve bulunuyor. Bunlar farklı alanlarda ya da yan yana yerleştirilebiliyor. Duvara zarar vermemesi ise ürünün sağladığı en büyük avantajlardan bir tanesi.

Ürünü İncele

3. Yakınlarınızın ev ya da ofislerini eğlenceli hâle getirin: Happens Kalemlik ve Saksı

Bayram ziyaretlerinizi kurtaracak her yaşa uygun son dakika hediye önerileri

Ziyaret yapacağınız ev ya da ofislerde küçük bir iz bırakmak ve daima hatırlanmak istiyorsanız zarif tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanan Happens Kalemlik ve Saksı'yı tercih edebilirsiniz. Sevimli ürün hem saksı hem kalemlik olarak kullanılabiliyor. İsteğe göre biblo olarak da raf veya çalışma masalarında yer alabiliyor. Son anda herkesin severek kullanabileceği bir armağan arayanlar için oldukça uygun bir seçenek olan ürün, polyesterden imal ediliyor. Fonksiyonel ürün, 11 cm genişliği ile fazla yer kaplamıyor ve dayanıklı materyali sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanılabiliyor.

Ürünü İncele

4. Ofis ya da çalışma odalarında kullanılabilecek: Xiaomi Mi Akıllı Masa Lambası

Bayram ziyaretlerinizi kurtaracak her yaşa uygun son dakika hediye önerileri

Kullanışlı ve şık bir masa lambası, ziyarete gittiğiniz kişilerin çalışma alanlarının gözdesi olacak! Sevdikleriniz, Xiaomi'nin müthiş tasarımı sayesinde artık gece gündüz çalışmaya devam edilebilecek. Xiaomi Mi Akıllı Masa Lambası, birçok kullanıcıdan tam not almaya devam ediyor. Ürün ergonomik yapısı sayesinde yer kaplamıyor ve ince tasarımına rağmen oldukça iyi bir aydınlatma sağlıyor. 6 watt gücündeki masa lambası, beyaz rengiyle hemen her dekorasyona kolayca uyum sağlıyor. Kalitesi ve kullanışlı oluşuyla öne çıkan ürün, bayram ziyaretlerinde hediye edebileceğiniz en özel parçalar arasında yer alıyor.

Ürünü İncele

5. Her yaştan kişinim gönlünü fethedecek: Faber-Castell Fosforlu Kalem

Bayram ziyaretlerinizi kurtaracak her yaşa uygun son dakika hediye önerileri

Faber-Castell'in son dönemde piyasaya sürdüğü metalik renkli fosforlu kalemleri oldukça beğeniliyor. Öğrenci ya da çalışan yakınlarınıza bayram hediyesi olarak ne alacağınıza karar veremiyorsanız Faber-Castell Fosforlu Kalem, en güzel hediye seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ders çalışırken, kitap okurken ve not alırken oldukça kullanışlı olan kalemler, uzun süre sevdiklerinize eşlik edebiliyor. Üstelik ürünün renkleri, diğer fosforlu kalemler gibi yazıyı yutmuyor. Paket içerisinde 8 farklı renkte kalem bulunuyor. Not almayı çok daha keyifli hâle getiren ürünle sevdiklerinizi mutlu etmeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

6. Takısız yapamayanlara: Midyat Gümüş Dünyası Kar Tanesi Kolye

Bayram ziyaretlerinizi kurtaracak her yaşa uygun son dakika hediye önerileri

Takısız yapamayan sevdikleriniz için harika bir önerimiz var: Midyat Gümüş Dünyası Kar Tanesi Kolye. Her yaştan kadının severek kullanacağı takı, gümüş zincire ve lak kaplama metal kolye ucuna sahip olduğu için alerji yapmıyor. Parfüm gibi kimyasallara maruz kalmadığı sürece kararma yapmıyor. Uzunluğu ve kolye ucunun ölçüleri gibi özellikleriyle gören herkesin beğenisini kazanan model, her tür kombine uyum sağlayabiliyor. Bu sayede hem günlük olarak hem özel gün ve davetlerde kullanılabiliyor. Sevdiklerinizin mutlu olmalarını ve kendilerini özel hissetmelerini istiyorsanız kolyeye mutlaka şans tanıyın.

Ürünü İncele

7. Akıllı saat severlere son dakikada alınabilecek: Huawei Watch GT2 Akıllı Saat

Bayram ziyaretlerinizi kurtaracak her yaşa uygun son dakika hediye önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Hediye seçiminiz son dakikaya kaldıysa hiç düşünmeden akıllı saatleri tercih edebilirsiniz. Akıllı saatler günümüzde ilgiyle takip edilen giyilebilir teknolojik ürünler arasında bulunuyor. Farklı renkleri, tasarımları ve özellikleriyle birbirinden ayrılan akıllı saatler arasında en beğenilen modellerden bir tanesi, Huawei Watch GT 2 Akıllı Saat. Sevdiklerinizin sadece zamanı takip etmekle kalmayıp teknolojiye de ayak uydurmalarına yardım edecek ürün, kahverengi kayışı ve metalik renkli çerçevesiyle öne çıkıyor. Uzun yıllar sorunsuz kullanma imkânı sunan akıllı saat, kullanıcıların takdirini kazanmaya devam ediyor.

Ürünü İncele

8. Sevdiklerinizi mutlu edecek: Ilgaz Yasemin Çiçeği Oda Kokusu

Bayram ziyaretlerinizi kurtaracak her yaşa uygun son dakika hediye önerileri

Ev ve ofislerin en büyük ihtiyaçlarından biri, zaman zaman oluşan kötü kokuları yok eden ürünler. Bayram ziyaretlerinizde sevdiklerinize fresh bir ortam hediye etmek isterseniz Ilgaz Yasemin Çiçeği Oda Kokusu'nu tercih edebilirsiniz. Uzun süre kullanılabilen ürün, kokusuyla sakinlik ve dinginlik veriyor. Kullanımı oldukça basit oda kokusu, bulunduğu mekânın neresinde olursa olsun kokuyu anında yayıyor. Eğer oda kokusunun yoğunluğu arttırılmak istenirse bambu çubuklarının sayısını çoğaltmak yeterli oluyor. Etkisinin maksimum seviyede devam edebilmesi için haftada bir kere çubukların ters çevrilmesi gerekiyor.

Ürünü İncele

9. Evlerin vazgeçilmez aksesuarlarından: Sevilay Lui Tasarım Dekoratif Cam Vazo

Bayram ziyaretlerinizi kurtaracak her yaşa uygun son dakika hediye önerileri

Ziyaretlerinizde evlerin dekorasyonuna katkıda bulunmak istiyorsanız Sevilay Lui Tasarım Dekoratif Cam Vazo'yu değerlendirebilirsiniz. Son dakika seçilebilecek hediyeler arasında yer alan vazo, cam materyali ve parlak yüzeyiyle gören herkesi büyülüyor. Hangi çiçek için kullanılırsa kullanılsın ortama şık bir hava katıyor ve bu durum ev sahiplerinin oldukça hoşuna gidiyor. Dayanıklı camdan üretilen vazo, suyla temasa uygun olduğu için kolay bir şekilde temizleniyor. Salon, mutfak ve banyo gibi evin her odasında rahatlıkla konumlandırılabilen parça, siyah rengiyle birçok ev dekorasyonuna uyum sağlıyor.

Ürünü İncele

10. Farklı tasarım meraklılarına: Rscollections Modern Sarkıt Avize

Bayram ziyaretlerinizi kurtaracak her yaşa uygun son dakika hediye önerileri

Ziyaretlerinizde konuk olduğunuz kişileri mutlu etmek istiyorsanız son dakika bulabileceğiniz en iyi hediye seçenekleri arasında yer alan avizelere de göz atabilirsiniz. Avizeler, bir odanın atmosferine anında etki eden özel ürünler. Modern tasarımıyla dikkat çeken Rscollections Modern Sarkıt Avize, kalitesiyle kullanıcılarından tam not alıyor. Genişliği 23x33, yüksekliği ise 70 cm olan LED avize, ayarlanabilir kablo boyuyla birçok odaya rahatlıkla uyum sağlıyor. Aydınlatmada şıklık ve gösteriş arayanların severek kullanacağı avizeyi bayram ziyaretlerinizde hediye olarak tercih edebilir ve ev sahiplerini memnun edebilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tosun telef oldu, kokuyu alan ayı köye indiğine 'pişman' olduTosun telef oldu, kokuyu alan ayı köye indiğine 'pişman' oldu
Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü! Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü!
İadeleri için İsveç ve Finlandiya'ya yazı gönderildiİadeleri için İsveç ve Finlandiya'ya yazı gönderildi
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı bayram şeker bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Siyah beyaz bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'in olay olan bikinisine alternatif öneriler

Siyah beyaz bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'in olay olan bikinisine alternatif öneriler

Kısa sürede dikkatleri üzerine topladı! Gizli Saklı'nın Yaz'ı Sinem Ünsal'ın elbisesine alternatif modeller

Kısa sürede dikkatleri üzerine topladı! Gizli Saklı'nın Yaz'ı Sinem Ünsal'ın elbisesine alternatif modeller

Bunlar olmadan tatile çıkmayın! Yaz tatilinizde en büyük yardımcınız olacak ürünleri

Bunlar olmadan tatile çıkmayın! Yaz tatilinizde en büyük yardımcınız olacak ürünleri

Stilini konuşturmak isteyenlere her ortama uygun birbirinden güzel elbise önerileri

Stilini konuşturmak isteyenlere her ortama uygun birbirinden güzel elbise önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Yaz aylarında terlik giyemiyorum" diyenler için ortopedik sandalet modelleri

"Yaz aylarında terlik giyemiyorum" diyenler için ortopedik sandalet modelleri

Tümünü Gör
"Yaz aylarında terlik giyemiyorum" diyenler için ortopedik sandalet modelleri

"Yaz aylarında terlik giyemiyorum" diyenler için ortopedik sandalet modelleri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Yazı oyun oynayarak geçirecek gamerlara özel 300 TL altı oyuncu ekipmanları

Yazı oyun oynayarak geçirecek gamerlara özel 300 TL altı oyuncu ekipmanları

Güneşten korunmak ve cildinizin iyi görünmesini sağlamak için alınabilinecek en iyi güneş kremleri

Güneşten korunmak ve cildinizin iyi görünmesini sağlamak için alınabilinecek en iyi güneş kremleri

Gülşen'in çok beğenilen retro pantolonuna alternatif öneriler

Gülşen'in çok beğenilen retro pantolonuna alternatif öneriler

Yaz havasını harika bir şekilde yansıtan hem spor hem şık şapka modelleri

Yaz havasını harika bir şekilde yansıtan hem spor hem şık şapka modelleri

Tümünü Gör
Yaz havasını harika bir şekilde yansıtan hem spor hem şık şapka modelleri

Yaz havasını harika bir şekilde yansıtan hem spor hem şık şapka modelleri

"Hangi klimayı alacağımı bilmiyorum" diyenler buraya! Kaliteli, uzun ömürlü, kullanışlı klima modelleri

"Hangi klimayı alacağımı bilmiyorum" diyenler buraya! Kaliteli, uzun ömürlü, kullanışlı klima modelleri

Evinizin içine yazın renklerini getirecek tatlı dekor ürünleri

Evinizin içine yazın renklerini getirecek tatlı dekor ürünleri

Stranger Things 4. Sezondan makyaj ve saç tüyolarını sizin için derledik

Stranger Things 4. Sezondan makyaj ve saç tüyolarını sizin için derledik

Beyaz ayakkabıdan vazgeçemeyenler için en iyi ayakkabı temizlik ürünleri

Beyaz ayakkabıdan vazgeçemeyenler için en iyi ayakkabı temizlik ürünleri

Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu! Sevilen influencer Şeyda Erdoğan'ın o fotoğrafındaki elbiseye alternatif öneriler

Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu! Sevilen influencer Şeyda Erdoğan'ın o fotoğrafındaki elbiseye alternatif öneriler

Tümünü Gör

Benzer Hediye Rehberi İçerikleri

Hediye seçmekte zorlananlar için Amazon'dan fiyatına değecek hediye önerileri

Hediye seçmekte zorlananlar için Amazon'dan fiyatına değecek hediye önerileri

Babalar Günü hediyesi almayı unutanlara 200 TL altı öneriler

Babalar Günü hediyesi almayı unutanlara 200 TL altı öneriler

Sürekli sırtı ağrıyan babalarımıza muhteşem babalar günü hediyesi fikirleri

Sürekli sırtı ağrıyan babalarımıza muhteşem babalar günü hediyesi fikirleri

Tiktok'ta keşfedilen babalarınızın çok seveceği hediye önerileri

Tiktok'ta keşfedilen babalarınızın çok seveceği hediye önerileri

Teknoloji düşkünü babalara 500 TL altı teknolojik ürünler

Teknoloji düşkünü babalara 500 TL altı teknolojik ürünler

Babalar Günü'nde alabileceğiniz en özel hediye önerileri

Babalar Günü'nde alabileceğiniz en özel hediye önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Tosun telef oldu, kokuyu alan ayı köye indiğine 'pişman' oldu: Ayı kaçtı ben kovaladım

Tosun telef oldu, kokuyu alan ayı köye indiğine 'pişman' oldu

Ailesiyle birlikte Oltu Çayı'na uçmuşlardı! Kayıp babadan 70 gündür iz yok

Kayıp babadan 70 gündür iz yok

Yer: Sivas! Boynuzu aracın kaportasında kaldı: "Kafası, gözü hep kan"

Boynuzu aracın kaportasında kaldı: "Kafası, gözü hep kan"

Ucuzluğu duyan akın etti! 'Şuraya baksanıza, işte halk burada'

Ucuzluğu duyan akın etti! 'Şuraya baksanıza, işte halk burada'

Şehrin göbeğinde falçatalı dehşet! Tehdit ettiği adamın boğazını herkesin gözü önünde kesti

Tehdit ettiği adamın boğazını herkesin gözü önünde kesti

SON DAKİKA: Konya'da görev sırasında öldürülen Ekrem Karakaya'nın hastalarının yaptığı yorumlar herkesi ağlattı! "Gece geç saatte bile..."

Konya'da vahşice öldürülen Ekrem Karakaya'nın hastalarının yaptığı yorumlar herkesi ağlattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.