Bayram ziyaretlerinizi kurtaracak her yaşa uygun son dakika hediye önerileri

Yaklaşan bayram günleri beraberinde ziyaretleri de getiriyor. Uzun süredir görüşülmeyen akraba ve tanıdıklarla bayram sayesinde hasret gideriliyor. Bayramların bir araya getiren etkisi, hediyelerle taçlanıyor. Eğer iş güç derken sevdiklerinize hediye alacak zamanı bulamadıysanız dert etmeyin. Birbirinden güzel hediye fikirleriyle karşınızdayız! Gelin, son anda sizi hediye düşünme derdinden kurtaracak önerilere birlikte göz atalım.

1. Sofralara şıklık katacak: Karaca New Blue Odyssey 6 Kişilik Yemek Takımı

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Bayram ziyaretlerine gittiğiniz evlerde ev sahiplerine verebileceğiniz en güzel hediyelerden bir tanesi, şık yemek takımları. Uzun zamandır ziyarete gitmediğiniz kişiler için alacağınız bu tarz ürünler kullanışlı olduğundan hediye alan kişileri çok mutlu ediyor. Karaca New Blue Odyssey 6 Kişilik Yemek Takımı sofralara şıklık katmakla kalmıyor, atmosferi değiştirerek yemekleri çok daha keyifli ve özel bir hâle getiriyor. Takım içerisinde servis tabağı, pasta tabağı, çorba kasesi ve çukur tabakların her birinden 6 adet bulunuyor. Makinede yıkamaya uygun ürün, takımı elde yıkama derdinden sizi kurtarıyor.

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2. En güzel anlarını tekrar tekrar yaşatabilecekleri: Nobbystar Sök Tak Kare Çerçeve

Anılar ve fotoğraflar değerini hiçbir zaman kaybetmiyor. Bayram ziyaretinde hediye edeceğiniz çerçeveler, sevdiklerinizle biriktirdiğiniz anılarınızın duvarları süslemesini sağlıyor. Üstelik Nobbystar Sök Tak Kare Çerçeve, son derece pratik bir kullanım imkânı da sunuyor. Özel bandı sayesinde evin her odasına rahatlıkla konumlandırılabiliyor. Beyaz rengi de sadeliğin ve şıklığın evlerde hâkim olmasını sağlıyor. Ayrıca paket içerisinde 3 adet çerçeve bulunuyor. Bunlar farklı alanlarda ya da yan yana yerleştirilebiliyor. Duvara zarar vermemesi ise ürünün sağladığı en büyük avantajlardan bir tanesi.

3. Yakınlarınızın ev ya da ofislerini eğlenceli hâle getirin: Happens Kalemlik ve Saksı

Ziyaret yapacağınız ev ya da ofislerde küçük bir iz bırakmak ve daima hatırlanmak istiyorsanız zarif tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanan Happens Kalemlik ve Saksı'yı tercih edebilirsiniz. Sevimli ürün hem saksı hem kalemlik olarak kullanılabiliyor. İsteğe göre biblo olarak da raf veya çalışma masalarında yer alabiliyor. Son anda herkesin severek kullanabileceği bir armağan arayanlar için oldukça uygun bir seçenek olan ürün, polyesterden imal ediliyor. Fonksiyonel ürün, 11 cm genişliği ile fazla yer kaplamıyor ve dayanıklı materyali sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanılabiliyor.

4. Ofis ya da çalışma odalarında kullanılabilecek: Xiaomi Mi Akıllı Masa Lambası

Kullanışlı ve şık bir masa lambası, ziyarete gittiğiniz kişilerin çalışma alanlarının gözdesi olacak! Sevdikleriniz, Xiaomi'nin müthiş tasarımı sayesinde artık gece gündüz çalışmaya devam edilebilecek. Xiaomi Mi Akıllı Masa Lambası, birçok kullanıcıdan tam not almaya devam ediyor. Ürün ergonomik yapısı sayesinde yer kaplamıyor ve ince tasarımına rağmen oldukça iyi bir aydınlatma sağlıyor. 6 watt gücündeki masa lambası, beyaz rengiyle hemen her dekorasyona kolayca uyum sağlıyor. Kalitesi ve kullanışlı oluşuyla öne çıkan ürün, bayram ziyaretlerinde hediye edebileceğiniz en özel parçalar arasında yer alıyor.

5. Her yaştan kişinim gönlünü fethedecek: Faber-Castell Fosforlu Kalem

Faber-Castell'in son dönemde piyasaya sürdüğü metalik renkli fosforlu kalemleri oldukça beğeniliyor. Öğrenci ya da çalışan yakınlarınıza bayram hediyesi olarak ne alacağınıza karar veremiyorsanız Faber-Castell Fosforlu Kalem, en güzel hediye seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ders çalışırken, kitap okurken ve not alırken oldukça kullanışlı olan kalemler, uzun süre sevdiklerinize eşlik edebiliyor. Üstelik ürünün renkleri, diğer fosforlu kalemler gibi yazıyı yutmuyor. Paket içerisinde 8 farklı renkte kalem bulunuyor. Not almayı çok daha keyifli hâle getiren ürünle sevdiklerinizi mutlu etmeye ne dersiniz?

6. Takısız yapamayanlara: Midyat Gümüş Dünyası Kar Tanesi Kolye

Takısız yapamayan sevdikleriniz için harika bir önerimiz var: Midyat Gümüş Dünyası Kar Tanesi Kolye. Her yaştan kadının severek kullanacağı takı, gümüş zincire ve lak kaplama metal kolye ucuna sahip olduğu için alerji yapmıyor. Parfüm gibi kimyasallara maruz kalmadığı sürece kararma yapmıyor. Uzunluğu ve kolye ucunun ölçüleri gibi özellikleriyle gören herkesin beğenisini kazanan model, her tür kombine uyum sağlayabiliyor. Bu sayede hem günlük olarak hem özel gün ve davetlerde kullanılabiliyor. Sevdiklerinizin mutlu olmalarını ve kendilerini özel hissetmelerini istiyorsanız kolyeye mutlaka şans tanıyın.

7. Akıllı saat severlere son dakikada alınabilecek: Huawei Watch GT2 Akıllı Saat

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Hediye seçiminiz son dakikaya kaldıysa hiç düşünmeden akıllı saatleri tercih edebilirsiniz. Akıllı saatler günümüzde ilgiyle takip edilen giyilebilir teknolojik ürünler arasında bulunuyor. Farklı renkleri, tasarımları ve özellikleriyle birbirinden ayrılan akıllı saatler arasında en beğenilen modellerden bir tanesi, Huawei Watch GT 2 Akıllı Saat. Sevdiklerinizin sadece zamanı takip etmekle kalmayıp teknolojiye de ayak uydurmalarına yardım edecek ürün, kahverengi kayışı ve metalik renkli çerçevesiyle öne çıkıyor. Uzun yıllar sorunsuz kullanma imkânı sunan akıllı saat, kullanıcıların takdirini kazanmaya devam ediyor.

8. Sevdiklerinizi mutlu edecek: Ilgaz Yasemin Çiçeği Oda Kokusu

Ev ve ofislerin en büyük ihtiyaçlarından biri, zaman zaman oluşan kötü kokuları yok eden ürünler. Bayram ziyaretlerinizde sevdiklerinize fresh bir ortam hediye etmek isterseniz Ilgaz Yasemin Çiçeği Oda Kokusu'nu tercih edebilirsiniz. Uzun süre kullanılabilen ürün, kokusuyla sakinlik ve dinginlik veriyor. Kullanımı oldukça basit oda kokusu, bulunduğu mekânın neresinde olursa olsun kokuyu anında yayıyor. Eğer oda kokusunun yoğunluğu arttırılmak istenirse bambu çubuklarının sayısını çoğaltmak yeterli oluyor. Etkisinin maksimum seviyede devam edebilmesi için haftada bir kere çubukların ters çevrilmesi gerekiyor.

9. Evlerin vazgeçilmez aksesuarlarından: Sevilay Lui Tasarım Dekoratif Cam Vazo

Ziyaretlerinizde evlerin dekorasyonuna katkıda bulunmak istiyorsanız Sevilay Lui Tasarım Dekoratif Cam Vazo'yu değerlendirebilirsiniz. Son dakika seçilebilecek hediyeler arasında yer alan vazo, cam materyali ve parlak yüzeyiyle gören herkesi büyülüyor. Hangi çiçek için kullanılırsa kullanılsın ortama şık bir hava katıyor ve bu durum ev sahiplerinin oldukça hoşuna gidiyor. Dayanıklı camdan üretilen vazo, suyla temasa uygun olduğu için kolay bir şekilde temizleniyor. Salon, mutfak ve banyo gibi evin her odasında rahatlıkla konumlandırılabilen parça, siyah rengiyle birçok ev dekorasyonuna uyum sağlıyor.

10. Farklı tasarım meraklılarına: Rscollections Modern Sarkıt Avize

Ziyaretlerinizde konuk olduğunuz kişileri mutlu etmek istiyorsanız son dakika bulabileceğiniz en iyi hediye seçenekleri arasında yer alan avizelere de göz atabilirsiniz. Avizeler, bir odanın atmosferine anında etki eden özel ürünler. Modern tasarımıyla dikkat çeken Rscollections Modern Sarkıt Avize, kalitesiyle kullanıcılarından tam not alıyor. Genişliği 23x33, yüksekliği ise 70 cm olan LED avize, ayarlanabilir kablo boyuyla birçok odaya rahatlıkla uyum sağlıyor. Aydınlatmada şıklık ve gösteriş arayanların severek kullanacağı avizeyi bayram ziyaretlerinizde hediye olarak tercih edebilir ve ev sahiplerini memnun edebilirsiniz.