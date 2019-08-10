Bayrama birlikte girmek isterken, ölüme birlikte gittiler

Aydın’da sulama kanalına düşen çalışanını kurtarmak isteyen bir kişi çalışanı ile birlikte hayatını kaybetti. Yaklaşık 12 saatten bu yana devam eden çalışmalar sonucu bayrama birlikte girmek isteyen iki kişi ölüme birlikte gitti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, çalışanını kurtarmak isterken hayatını kaybeden 42 yaşındaki Zafer Bartın’ın cesedi olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre İncirliova İlçesi’nde sıhhi tesisat işleri yapan Zafer Bartın’ın (42) yanında çalışan 27 yaşındaki Salih Arıkan bilinmeyen bir nedenle bunalıma girip alkol aldı. Aldığı alkolün etkisi ile kendinden geçen Salih Arıkan’ı patronu Zafer Bartın Germencik Turanlar Mahallesi’ndeki evine götürdü. Daha sonra Zafer Bartın ile çalışanı Salih Arıkan köyün hemen yanında bulunan DSİ’ye ait sulama kenarına gitti. Bayram öncesi yanında çalışan Salih’in moralini düzeltmeye çalıştığı belirtilen Zafer Bartın kanal kenarında da alkol aldı. İddiaya göre Salih Arıkan elindeki bira şişesini atmak isterken dengesini kaybedip DSİ’ye ait sulama kanalına düşünce Zafer Bartın da çalışanını kurtarmak için hemen kanala atladı. Yüzmeyi de iyi bildiği belirtilen Zafer Bartın çalışanı Salih Arıkan ile birlikte kanalda kaybolunca durum güvenlik güçlerine ihbar edildi.

Dün akşam saat 22:00 sıralarında meydana gelen olayda arama çalışmalarına hemen başlayan ekipler saat 04:00 sıralarında olay yerine yaklaşık 600 metre mesafede Salih Arıkan’ın cansız bedenine ulaştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda olaydan yaklaşık 12 saat sonra Zafer Bartın’ın cesedi Ovakarağaç yakınlarındaki daldı battı girişinde bulundu.

Her iki şahsın cesedi de otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.