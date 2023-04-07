'Bayrama da denk gelecek şekilde...' Bünyamin Sürmeli merak edilen o detayı paylaştı! Meteoroloji'den 17 il için uyarı... İşte son dakika 7-11 Nisan hava durumu

Son dönemde kuraklık endişesi artarken bir süredir yağışlı havaların görülmesi, barajların dolması yönünde herkesi umutlandırmıştı. Şimdi, yağışların bir süre daha devam edip etmeyeceği ve sıcaklıkların hangi seviyelerde seyredeceği merak ediliyor. Bünyamin Sürmeli, nisan ayı için dikkat çeken tahminlerini paylaştı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son hava durumu tahmin raporunu açıkladı. İşte son dakika il il hava durumu...

"BAYRAMA DA DENK GELECEK ŞEKİLDE..." DİYEREK DUYURDU

Bünyamin Sürmeli YouTube kanalından paylaştığı videoda "Biz Nisan için ortalamalar ve üzerinde geçecek gibi görünüyor demiştik. Yağışlar da orta-batı bölgelerde normallerin üzerinde diye bahsediyorduk. Yağışlarda değişim var. Orta-batı bölgeler yine normallerin üzerinde, bu sefer doğu bölgeler de normallerin üzerine çıkmaya başlıyor ya da normalleri yakalıyor. Nisan ayı da çok çok en yağışlı aylarımızdan değil ama yağışlı aylarımızdan bir tanesi. Biz Nisan ayını muhtemelen yine ortalamanın üzerinde kapatacağız ama 2. yarısında özellikle son 3'te 1'lik döneminde yani bayrama da denk gelecek şekilde sıcaklıkların yükseleceğini, ama o zamana kadar hem yağışlarla hem de biraz da ortalamanın altında ve sürekli altında... 2-3 derece altında kalınca bir şey değil diyoruz ama sürekli 10 gün boyunca ortalamanın 3 derece altında olduğunuzda bu sefer tablo değişiyor. Dolayısıyla şu bahar kıvamından çıkmış oluyoruz o zaman. Ama bahar havalarında nisan ayı içerisinde muhtemelen son 3'te 1'lik kısmında ya da 2. yarısında yaşayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yandan Meteoroloji, aralarında Adıyaman, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye, Diyarbakır, Erzincan, Kayseri, Kahramanmaraş, Nevşehir, Sivas ve Aksaray'ın olduğu 15 il için sarı kodlu uyarı, Tunceli ve Bingöl için ise turuncu kodlu uyarı yayınladı.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye ve Adana'nın kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HATAY °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Karaman çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Batman ve Siirt'in kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

8 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

9 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

10 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

11 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ



