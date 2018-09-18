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Bayrama için ülkelerine giden 15 bin Suriyeli döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçiren 15 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüş yaptı.

Bayrama için ülkelerine giden 15 bin Suriyeli döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçiren 15 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüş yaptı.
Kilis Valiliği'nin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçiren 35 bin 840 Suriyeli Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Türkiye'ye dönenlerin sayısı bu sabah itibariyle 15 bini buldu. Suriye’nin dört bir tarafına dağılan Suriyeliler, Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'ndan işlemleri yapıldıktan sonra Öncüpınar Soınır Kapısı'na otobüslerle getirilip, yaşadıkları şehirlere gidiyor.

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Bayrama için ülkelerine giden 15 bin Suriyeli döndüBayrama için ülkelerine giden 15 bin Suriyeli döndüBayrama için ülkelerine giden 15 bin Suriyeli döndüBayrama için ülkelerine giden 15 bin Suriyeli döndü

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