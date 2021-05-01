Bayrama kaç gün var? Ramazan bayramı ne zaman?

Bu yıl sosyal mesafeli, gidip gelmeler olmadan bir bayram idrak edeceğiz. 17 günlük tam kapanma döneminde tüm Türkiye, evlerinde oturarak, bayramı geçirecek. Ramazan bayramı, bu yıl arefe ile birlikte toplamda 3,5 gün sürecek…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini takvime göre, Ramazan Bayramı bu sene Mayıs ayına denk geliyor. 13 Mayıs günü başlayan bayram 15 Mayıs’ta sona erecek. 12 mayıs da arefe günü olacak…

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan ramazan bayramı Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

2021 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba