HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bayrama kaç gün var? Ramazan bayramı ne zaman?

Bayrama kaç gün var? Ramazan bayramı ne zaman?

01.05.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek Ramazan ayının ardından bayrama kavuşacağız. Ramazan Bayramı ya da diğer bir deyişle şeker bayramı, bu yıl mayıs ayının ikinci haftasına denk geliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle tam kapanma kararının alındığı bu dönemde Ramazan bayramını evlerimizde geçireceğiz…

Bayrama kaç gün var? Ramazan bayramı ne zaman?

Bu yıl sosyal mesafeli, gidip gelmeler olmadan bir bayram idrak edeceğiz. 17 günlük tam kapanma döneminde tüm Türkiye, evlerinde oturarak, bayramı geçirecek. Ramazan bayramı, bu yıl arefe ile birlikte toplamda 3,5 gün sürecek…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini takvime göre, Ramazan Bayramı bu sene Mayıs ayına denk geliyor. 13 Mayıs günü başlayan bayram 15 Mayıs’ta sona erecek. 12 mayıs da arefe günü olacak…

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan ramazan bayramı Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

2021 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın, tepkilerin ardından özür dilediDemet Akalın, tepkilerin ardından özür diledi
Tam kapanmada Getir çalışıyor mu?Tam kapanmada Getir çalışıyor mu?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Soylu, izin belgesi alanların sayısını açıkladı

Soylu, izin belgesi alanların sayısını açıkladı

Tam açılma olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Tam açılma olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Yine Hindistan, yine yürek burkan bir an! ''Onu alırsanız...''

Yine Hindistan, yine yürek burkan bir an! ''Onu alırsanız...''

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tam kapanma öncesi kaos!

Tam kapanma öncesi kaos!

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.