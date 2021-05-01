Bayrama kaç gün var? Ramazan bayramı ne zaman?

Bu yıl sosyal mesafeli, gidip gelmeler olmadan bir bayram idrak edeceğiz. 17 günlük tam kapanma döneminde tüm Türkiye, evlerinde oturarak, bayramı geçirecek. Ramazan bayramı, bu yıl arefe ile birlikte toplamda 3,5 gün sürecek…
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini takvime göre, Ramazan Bayramı bu sene Mayıs ayına denk geliyor. 13 Mayıs günü başlayan bayram 15 Mayıs’ta sona erecek. 12 mayıs da arefe günü olacak…
13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan ramazan bayramı Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
2021 yılı dini günleri…
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar