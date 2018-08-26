Bayramda 38 can kurtardılar

Sahil Antalya Yaşam Parkı Cankurtaran Birim Müdür Yardımcısı Barış Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal zamanlarda yaklaşık 5 bin kişinin olduğu Konyaaltı sahil şeridinde bayram tatilinde bu sayının 10 kat artarak 50 bin kişiye ulaştığına dikkati çekti.

Yoğunluk nedeniyle boğulma vakalarında da artış yaşandığına işaret eden Yıldız, "Normal zamanlarda haftada 3-4 olaya müdahale ederken, arife günüyle birlikte bayram süresince 38 boğulma vakasına müdahale ettik." dedi.

Yıldız, bayram tatili boyunca ziyaretçi sayısının fazla olduğu plajlarda cankurtaran kulesi sayısını ikiye çıkarttıklarını kaydetti.

Kutsal bir meslek yaptıklarına inandığını dile getiren Yıldız, "İnsanların hayatını kurtarmak için çalışmak güzel. O nedenle işimizin riskli ve yorucu taraflarını fazla düşünmüyoruz. Gençlere cankurtaranlık mesleğini öneriyorum. Yüzmeyi iyi biliyorlarsa 6 günlük bir kursun ardından belgelerini alarak cankurtaran olabilirler." diye konuştu.

Yıldız, cankurtaranlık sezonluk bir iş olduğu için genelde harçlıklarını çıkartmak isteyen üniversite öğrencilerince tercih edildiğini de belirtti.

- "Eğitimli olmayanlar kurtarmaya çalışmasın"

Cankurtaran Birimi Şefi Hayrettin Kaplan ise çeşitli önerilerde bulunarak, iyi yüzme bilmeyenlerin açılmamaları, kolluk ve deniz simidi gibi ekipmanlar olmadan suya girmemeleri gerektiğini vurguladı.