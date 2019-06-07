Bayramda, 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na tırmandılar

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'de, güvenlik gerekçesiyle yıllardır yasaklı olan ve geçen yıl çıkılmasına izin verilen, 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları ve göllerine, Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin çeşitli kentlerinden dağcı ve doğaseverler geldi. Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Zirve Dağcılık Temsilciliği'nin organizasyonuyla bir araya gelen 21 dağcı, Cilo-Sat Gölleri ve dağlarına zorlu tırmanış yapıp, 3 gün kamp kurdu. Kent merkezine 160, Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Cilo-Sat Dağları ile göllerine, Ramazan Bayramı'nda dağcı ve doğaseverler akın etti. Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Zirve Dağcılık Temsilciliği'nin organizasyonuyla Hakkari'ye gelen 21 dağcı ve doğasever; sıradağlar, şelaleler ve akarsuların bulunduğu karla kaplı Cilo-Sat Dağları ve göllerine gitmek için Yüksekova'dan Yeşiltaş köyüne araçlarla geldi. Dağcılar, daha sonra 15 kilometrelik karla kaplı parkuru, yürüyerek Cilo Sat-Dağları ve göllerine ulaştı. Bayramın 3 gününü burada kamp kurarak, geçiren dağcılar, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Cilo-Sat Dağları'na iple miks tırmanışı yaptı. Dağcılar, daha sonra Hakkari merkeze bağlı Şine Dağı'na zirve yaparak, etkinliklerini tamamladı. Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Zirve Dağcılık İl Temsilcisi Hacı Tansu, "Zirve Dağcılık Genel Başkanı Orhan Kozan'ın öncülüğünde zirve dağcılığının yönetici ve üyeleri ile birlikte bayram arifesinde Hakkari'den yola çıktık. Daha sonra Sat Gölleri'ne ve burada bayramın 3 günü kamp kurduk. Bu arada köylüler ve yol güzergahındaki askerlerin bayramlarını da kutladık. Tırmanışa gelen dağcılar, Hakkari dağlarının Alpler'den çok daha görkemli olduğunu ifade ettiler" dedi. CENNET CEHENNEM VADİSİ'NDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyesi 4 dağcı ise güvenlik nedeniyle 5 yıldır yasaklı bulunan Kırıkdağ Vadisi'ndeki Cennet Cehennem Buzulları'na bayramın 3'üncü günü doğa yürüyüşü düzenledi. CİSAD üyesi profesyonel dağcı ve fotoğrafçı Emin Noyan'ın öncülük ettiği 4 dağcı, bir noktaya kadar araçla daha sonra da 2 saat yürüyerek, Cennet Cehennem Buzul Vadisi'ne ulaştı. Dağcı ve fotoğrafçı Emin Noyan ise Hakkari'deki güzelliklerin Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığını belirterek, "CİSAD olarak güvenlik nedeniyle yıllarca yasaklı olan ve huzurun sağlanmasıyla birlikte çıkılmasına izin verilen dağları turizme kazandırmak için bu tür etkinlikleri sık sık yapıyoruz. Yaptığımız bu etkinlikte Türkiye'nin çeşitli kentlerinden doğasever ve dağcılar da eşlik ediyor. Hakkari, dağları bir an önce turizme kazandırılmalı" diye konuştu.

