HABER

Bayramda ağızları "lavanta lokumu" tatlandıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:15 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da bir firma tarafından, 2 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından üretimine başlanan lavanta lokumu, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlardan ilgi görüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir firma tarafından üretilen lavanta lokumu, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kentte yeni lezzetler konusunda Ar-Ge çalışmalarını sürdüren bir firmanın son dönemlerde üretimini yaptığı lavanta lokumu, kavşak noktası Afyonkarahisar'a gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazanıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlardan yoğun talep gören lavanta lokumları, bayram günleri misafirlerin ağızlarını tatlandıracak.

İkbal Şekerleme Satış Sorumlusu ve gıda mühendisi Damla Nur Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar denilince insanların aklına ilk önce lokum ve çeşitlerinin geldiğini söyledi.

Firmalarının yeni lokum çeşitleri ve tatlar için Ar-Ge çalışmaları yaptığını dile getiren Şenel, şöyle konuştu:

"Lavanta üretimi son zamanlarda Isparta, Afyonkarahisar ve Burdur'da yoğun yapılıyor. Afyonkarahisar, lavanta üretiminde Türkiye'de ikinci sıradadır. Firmamız da bu bitkimizi değerlendirerek ferah bir tatta lokum üretmiştir. Bu lezzet için Ar-Ge çalışmalarımız yaklaşık 2 yıl sürdü. Son dönemde üretimini yaptığımız lavantalı lokum, alışılagelmiş lokumlara göre Afyonkarahisar'a gelen misafirlerimizden büyük ilgi görüyor."

- Lavanta kokulu lokumlar ikram edilecek

İzmir'den Şanlıurfa'ya giderken kentten lavanta lokumu satın alan Mihdiye Hatipoğlu da ürünün tadını çok beğendiğini anlattı.

Lokumun şeker oranın çok olmadığına işaret eden Hatipoğlu, "Lavanta kokulu olduğu için bayıldım. Bu Kurban Bayramı'nda misafirlerime ikram edeceklerim arasında lavanta lokumu da yer alacak. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

PARTNERBu besinler yağ yaktırıyorBu besinler yağ yaktırıyor
Şile'de denizde kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları 3. günündeŞile'de denizde kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları 3. gününde
Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kaybolduBeykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Lavanta lokumu

En Çok Okunan Haberler

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hüseyin Nasrullah Çelik'i öldüren Murat Ç. küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunmuş

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

FETÖ'nün ‘izdivaç imamına’ 12 yıl hapis

FETÖ'nün ‘izdivaç imamına’ 12 yıl hapis

Türkiye'ye girmeleri yasaktı! Böyle yakalandılar

Türkiye'ye girmeleri yasaktı! Böyle yakalandılar

Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu

Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu

Yeniyaylacık'ta fosiller gün yüzüne çıkarılıyor

Milyonlarca yıl öncesine ait! O toprakları karış karış arıyorlar

Evde mahsur kalan genci mahalle sakinleri kurtardı!

Son anda kurtarıldı! Bir mahalle bunu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.