Bayramda aşırı şeker ve tatlı tüketimine dikkat

Memorial Dicle Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden diyetisyen Kader Lala, Ramazan Bayramı’nda aşırı şeker ve tatlı tüketiminin zararları hakkında bilgi verdi.

Ramazan Bayramı boyunca şerbetli tatlı ve çikolata tüketiminin attığını belirten Lala, bu besinlerin glisemik indeksleri ve kalorilerinin yüksek olduğundan beraberinde kan şekerini de hızla yükselttiğini ifade etti. Lala, “Ayrıca fazla miktarda çikolata ve tatlı tüketimi mide yanması, bağırsak sistem bozukluklarına sebep olarak pek çok sağlık problemine yol açar. Bu nedenle tatlı ve şeker tüketiminden sakınmak gerekir. Tatlı tercihleri ise mümkün olduğunca sütlü tatlılardan yana kullanılabilir. Sütlü tatlı olarak dondurma doğru bir tercih ve serinletici bir tatlı olacaktır. Geleneksel ikram edilen çikolata ve şekerlemeler yerine fıstık, ceviz, badem, fındık, kuru kayısı, kuru meyve gibi daha sağlıklı besinler tercih edilebilir” dedi.

“Asitli içecekler yerine taze sıkılmış meyve suyu tüketin”

Bayramda tüketilen tatlılar kadar içeceklerin de oldukça önemli olduğunu aktaran Lala, “Bu süreçte tercihler şeker içeriği yüksek, asitli ve gazlı içecekler yerine ev yapımı meyve suları, bitki çayı, meyve çayı, sade maden suyu gibi içeceklerden yana kullanılabilir. Bu sayede asitli ve gazlı içeceklerle alınacak gereksiz şeker alımının da önüne geçmiş olunur. Çay veya kahveler şekersiz tüketilmeli ancak şekersiz tüketilemiyorsa günlük tüketim miktarına kısıtlama getirilmelidir. Bu sayede de gereksiz şeker alımının önüne geçilmiş olunur. Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar uyguladıkları diyete bayram süresince de uymaya özen göstermelidir. Özellikle diyabet hastaları tatlı tüketmekten kaçınmalıdır. Bayramda sağlıklı yiyecekleri seçip, kendilerine önerilen diyet programına mutlaka uymaları gerekir. İnsülin kullanan hastalar tedavilerini aksatmamalı ve şeker hastalığı için kullandıkları ilaçlarını düzenli almalıdır. Bayram süresince düzenli egzersizler de ihmal edilmemelidir. Bayramda şeker hastalarında kan şeker değerlerinin genelde yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumun göz, böbrek, kalp gibi organlara zarar verdiği unutulmamalıdır” diye konuştu.