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Bayramda askerlik şubesi açık mı? 2022 Kurban Bayramı'nda askerlik şubesi açık mı, kapalı mı?

08.07.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda askerlik şubelerinin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi günü (yarın) idrak edilecek. Peki bayramda askerlik şubesi açık mı? Kurban Bayramı'nda askerlik şubesi açık mı, kapalı mı? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Bayramda askerlik şubesi açık mı? 2022 Kurban Bayramı'nda askerlik şubesi açık mı, kapalı mı?

Bayramda askerlik şubelerinin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafın merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki Bayramda askerlik şubesi açık mı? 2022 Kurban Bayramı'nda askerlik şubesi açık mı, kapalı mı? Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAYRAMDA ASKERLİK ŞUBESİ AÇIK MI?

Askerlik şubeleri Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Diğer günlerde hizmet verilicek fakat çalışma saatlerinin şubeden şubeye göre değişiklik gösterdiğini unutulmamalıdır.

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Askerlik şubeleri çalışma saatleri hafta içi her gün saat 09.00 - 17.00 arasıdır.

Askerlik şubesi çalışma saatleri içinde er adaylarına ve diğer işleri için müracaatta bulunan vatandaşlara hizmet vermektedir.

İşte askerlik şubesi çalışma saatleri:

Pazartesi: 09.00 - 17.00
Salı: 09.00 - 17.00
Çarşamba: 09.00 - 17.00
Perşembe: 09.00 - 17.00
Cuma: 09.00 - 17.00
Cumartesi: Kapalı
Pazar: Kapalı

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

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