Bayramda AVM'ler açık mı? Kurban Bayramı'nda AVM'ler çalışıyor mu, tatil mi?

Bayramda AVM'ler açık mı? Kurban Bayramı'nın ilk günü alışveriş merkezlerine gitmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki Kurban Bayramı'nda AVM'ler çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

BAYRAMDA AVM'LER ÇALIŞIYOR MU?

AVM'ler, Kurban Bayramının ilk günü saat 14.00'te açılacak. AVM'lerin saat 22.00'da kapanması bekleniyor.

AVM'ler Ramazan Bayramı'nda da öğleden sonra hizmet vermişti.

AVM'ler bayramın diğer günleri ise normal saatlerinde açık olacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA AVM'LER ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ?

Kurban Bayramı'nın birinci günü AVM'lerin saat 14.00'da açılacak, saat 22.00'da kapanacak.

AVM'ler bayramın diğer günlerinde saat 10.00'da açılıp, 22.00'da kapanacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

