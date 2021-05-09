Köprü ve otoyolların Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olup olmayacağına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, ücretli mi sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bayramda Avrasya Tüneli, 3. köprü ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi olacak?

BAYRAMDA AVRASYA TÜNELİ, 3. KÖPRÜ VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

12 Mayıs'ta idrak edecek Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olacağına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni alınan karar göre, Ramazan Bayramı boyunca yap-işlet-devret projeleri dışında olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

12 Mayıs Çarşamba günü gece yarısı başlayacak olan ücretsiz geçişler 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 7'de sona erecek. Kararla beraber ayrıca, 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de aynı şekilde ücretsiz gerçekleştirilecek.



