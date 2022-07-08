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Bayramda bankalar çalışıyor mu? Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? EFT yapılabilir mi?

08.07.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda bankalar çalışıyor mu? Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar EFT de dahil olmak üzere bankacılık işlemlerini şubelerden yapmak için internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? EFT yapılabilir mi? İşte merak edilen tüm yanıtları...

Bayramda bankalar çalışıyor mu? Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? EFT yapılabilir mi?

Bayramda bankalar çalışıyor mu? Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından birçok vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? EFT yapılabilir mi? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI 2022?

Kurban Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle bayram boyunca bankalar hizmet vermeyecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA EFT İŞLEMİ YAPILIR MI?

Kurban Bayramı, resmi tatillerden olduğu için EFT işlemlerinde aktarım yapılamaz. Resmi tatilin bittiği ilk gün EFT işlemleri gerçekleştirilir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

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Kurban Bayramı kurban bayramı 2022
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