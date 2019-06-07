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Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

Artvin’de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl’ü üç günlük Ramazan Bayramı’nda 32 bin kişi tarafından ziyaret edildi.Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle insanı büyüleyen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ramazan bayramını nedeniyle tatilcilerin yoğun ilgisini gördü.Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili’ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor.

Artvin’de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl’ü üç günlük Ramazan Bayramı’nda 32 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle insanı büyüleyen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ramazan bayramını nedeniyle tatilcilerin yoğun ilgisini gördü.
Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili’ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Muhteşem güzelliğinin yanında çevresindeki zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğiyle 9 günlük ramazan bayram tatilinde doğa tutkunlarının akınına uğradı.

Karagöl ziyaretçileri ilçe nüfusunun üç katına ulaştı
Ülkenin birçok şehrinden vatandaşlar Karagöl’ü görmek için gelirken bölgeye araç ulaşımı tek şeritli orman yolundan sağlanıyor. Yoğunluk nedeniyle Jandarma ekipleri araçların geçişlerini kontrolü olarak sağladı.
Borçka Belediyesi’nden alınan bilgilere göre Karagöl’ü üç günlük Ramazan Bayramı’nda 32 bin kişi ziyaret etti. Bu sayı 11 bin 450 ilçe nüfusuna sahip Borçka’nın 3 katına eş değer olduğu açıklandı.

Gelin ile damat nikah kıydı
Emine Magunacı ve Levent Büyük isimli çift nikahlarını muhteşem doğa eşliğinde Borçka Karagöl’de kıydılar. Çift doğayı yeşili sevdiklerini ifade ederek "Borçka Karagöl çok güzel, bizde yıllar sonra hatırlayacağımız farklı bir konsept denedik istedik" dediler.

Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti

Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti

Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti

Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti

Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti

Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti

Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti

Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti

Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti

Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti

Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti

Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti

Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti

Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti

Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti
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