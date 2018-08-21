Bayramda Çankırı'daki cam seyir terasına yoğun ilgi

ÇANKIRI(AA) - Çankırı Belediyesince 1200 metre rakımdaki Çankırı Kalesi'ne yaptırılan ve 78 metrekare yüzey alanına sahip cam seyir terası, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Zeminden yüksekliği 100 metreyi bulan, yelpaze şeklinde tasarlanan, uzunluğu 10 metre 80 santim olan cam seyir terasına güvenlik görevlisinin gözetiminde kontrollü şekilde aynı anda 30 kişi çıkabiliyor.

Yaklaşık bir yıl önce hizmete giren cam teras, ziyaretçilerine şehre farklı bir açıdan bakma imkanı sunuyor.

Özellikle Kurban Bayramı tatili için kente gelenler, cam terasa yoğun ilgi gösteriyor.

Taban genişliği açısından Türkiye'nin en geniş cam terasları arasında bulunan Çankırı cam teras, ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşatıyor.

Ziyaretçilerden Gül Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan tatil için geldiğini söyledi.

Camın üzerinde yürümenin heyecan verici olduğunu dile getiren Durak, "Çok ürpertici bir ortam. İnsan çıktığında tedirgin oluyor. Aşağıya bakmadığınızda pek bir şey hissetmiyorsunuz ama camdan aşağı baktığınızda heyecan ve ürperti birlikte oluyor. Çok güzel bir yer olmuş." dedi.

Ankara'dan gelen Eşref Gürsoy ise "İkinci kez cam terasa çıktım. Daha önce karanlıkta çıktığım için ve gece yüksekliğin ne kadar olduğunu bilmediğimizden çok fazla ürpermiştik. Şimdi en azından nerede olduğumuzu biliyoruz. Başta korkuyorsunuz ama şehri buradan görmek ayrı bir güzellik." ifadesini kullandı.

