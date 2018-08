Bayramda Çıralı, Olimpos ve Adrasan'a yoğun talep

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın dünyaca ünlü iki tatil beldesi Çıralı ve Olimpos'ta, Kurban Bayramı'nda yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. İşletmeciler, çadır kuracak dahi yer kalmadığını, rezervasyonu olmayanlardan bölgeye gelmemesini istendi.

Antalya'nın Kemer ve Kumluca ilçelerine bağlı, dünyaca ünlü sahilleri, antik kentleri, bungalov tipi ağaç evleri ve butik pansiyonları ile eşsiz doğaya sahip Çıralı, Olimpos ve Adrasan tatil beldelerinde Kurban Bayramı'nda yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. Yan yana olan üç tatil beldesindeki turizmciler, rezervasyonu olmayanların 'Yer bulurum' düşüncesiyle gelmemesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde ortada kalabilecekleri uyarısında bulundu.

'REZERVASYONSUZ GELENLER AÇIKTA KALIR'

Olimpos'ta işletmecilik yapan Kadir Kaya, 1 ay öncesinden bütün odaların dolduğunu söyledi. Rezervasyonu olmayanların gelmemesi gerektiğini belirten Kaya, "Eğer gelecek olurlarsa da çadırını, yastığını, yorganını yanına alsınlar; yoksa açıkta kalırlar. Olimpos'ta 3 binin üzerinde yatak var. Genellikle ev tipi pansiyonlar ile ağaç evlerden oluşan butik otel tarzı pansiyonlar. Şu an yüzde 100 doluyuz. Bayramın yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle çok yoğun talep aldık" diye konuştu.

'YER KALMADI'

Çıralı tatil beldesinin bağlı olduğu Ulupınar'ın muhtarı Habip Altınkaya, rezervasyonu olmadan geleceklerin Çıralı'da yer bulmasının mümkün olmadığını söyledi. Şu an tüm pansiyon ve apartların tamamen dolduğunu ve yüzde 100'e ulaşıldığını kaydeden Altınkaya, "Çok yoğun bir talep var. Rezervasyon yaptırmadan geleceklerin yer bulma şansı yok. Bayramda Çıralı'daki tatilcilerin yüzde 60'a yakını yerli, yüzde 20-25'i Ruslar, diğerleri de Avrupa ülkelerinden gelen turistler. Bu yıl Rusların da çok ciddi talebi oluştu" dedi.

Çıralı'da toplam 8 bin yatak bulunduğunu belirten işletmeci Mehmet Başar, yüzde 5 civarında apart, yüzde 95 de pansiyon olduğunu dile getirdi. Apart ve pansiyonların yüzde 98'inin, ağaç ev şeklindeki bungalovlardan oluştuğunu kaydeden Başar, hazirandan itibaren doluluk oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu, bayram dönemindeki doluluğun ise yüzde 100'e çıktığını söyledi. Başar, "Şu anda yer yok, hiç kalmadı. Çok yoğun talep var" diye konuştu.

'ÇADIR KURACAK YER YOK'

Adrasan'da da doluluğun yüzde 100'e ulaştığını aktaran işletmeci Kudret Acar, "Çok yoğun talep var. Bir bu kadar daha yer olsa oralar da dolacak. Ancak rezervasyonsuz kişiler yer bulamaz, ona göre gelmesinler ya da çadır gibi hazırlıklı gelsinler. Ama hem Çıralı hem Olimpos hem de Adrasan'daki çadır kamp alanları da tamamen doldu. Çadır kuracak dahi yer yok" dedi.

EŞSİZ DOĞA VE TARİH

Bayramda Çıralı, Olimpos ve Adrasan'da tatilini geçirecekler için dünyaca ünlü sahiller dışında hem eşsiz doğayı hem de binlerce yıllık tarihi kentleri görme fırsatı var. Kudret Acar, bu bölgede tatilini geçirecekler için şu önerilerde bulundu:

"Çıralı'da binlerce yıldır sönmeyen Yanartaş, Olimpos Antik Kenti, Adrasan Tozlu Dağı'ndan yamaç paraşütü. Dalgıçlar gözetiminde dalış yapma fırsatı. Tekne turlarıyla Türkiye'nin Maldivleri değimiz, bembeyaz kumsalı olan Suluada'nın yanı sıra cennet koyları Akseki, Sazak, Ceneviz, Korsan ve Amerikan koyları gezisi. Yine tekne turlarıyla Aşk Mağarası ve Fosforlu Mağara turu. Adrasan Feneri. Gelidonya Feneri'nden Phaselis Antik Kenti'ne kadarki Likya antik yollarında yürüyüş. Bölgeye yakın Phaselis Antik Kenti, Kumluca Rhadiopolis Antik Kenti, Tahtalı Teleferik, Olimpos'ta ATV safari, Ceneviz Koyu'nda çamur banyosu."