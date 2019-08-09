HABER

Bayramda çocukların yüzünü oyuncakla güldürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

Adana'da, sosyal medyada kampanya başlatarak çeşitli oyuncaklar toplayan Seyfettin Alpaslan, Kurban Bayramı'nda çocukları sevindirmeye hazırlanıyor - Çocukların "Seyfettin ağabeyi" olarak bilinen Alpaslan, köy köy gezerek yaklaşık bin çocuğa bayram hediyesi dağıtmayı hedefliyor - Alpaslan: "İlk oyuncağımı 10 yaşında kendi paramla almıştım. Çocukların hayatlarının benim gibi zor geçmesini istemiyorum. Elimden geldiğince çocukları mutlu etmeye çalışıyorum"

EREN BOZKURT - Sosyal medyadan başlattığı kampanyayla Türkiye'nin farklı noktalarından gönderilen oyuncakları toplayan Seyfettin Alpaslan, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da köylerde yaşayan çocukların yüzünü, Kurban Bayramı'nda vereceği hediyelerle güldürecek.

Adana'da kuru temizlemecilik yapan ve zaman zaman çeşitli hediyeler sunduğu çocuklarca "Seyfettin ağabey" diye anılan Alpaslan, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da köylerde yaşayan çocukların yüzünü güldürmek için kolları sıvadı.

Hayatında hiç oyuncağı olmamış köy çocuklarını mutlu etmek için harekete geçen Alpaslan, sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı.

Alpaslan, Türkiye'nin birçok noktasından hayırseverler aracılığıyla topladığı oyuncakları, Kurban Bayramı'nın ilk günü başlayacak yolculuğuyla Mardin, Şırnak, Hakkari ve Batman'ın köylerinde yaşayan çocuklara ulaştıracak.

Bu kapsamda 4 ili ziyaret edecek Alpaslan, yaklaşık bin çocuğa hediye sunarak "küçük arkadaşlarının" yüzünü güldürmeyi planlıyor.

- "Bir çocuk gülsün, dünya güzelleşsin"

Seyfettin Alpaslan, AA muhabirine, bu yolculuğa köylerde hayatları boyunca oyuncağı olmamış çocukları mutlu edebilmek için başladığını söyledi.

Sosyal medyadan başlattığı kampanyaya arkadaşları ve birçok hayırseverin katkıda bulunduğunu belirten Alpaslan, "Sağ olsunlar, Trabzon, Siirt ve İstanbul gibi birçok yerden destek aldım. Daha gelecek olan oyuncaklar da var. Bunları çocuklara bayram hediyesi olarak dağıtacağız." diye konuştu.

Alpaslan, çocukluğunun zor geçtiğini vurgulayarak, "İlk oyuncağımı 10 yaşında kendi paramla almıştım. Çocukların hayatlarının benim gibi zor geçmesini istemiyorum. Elimden geldiğince çocukları mutlu etmeye çalışıyorum. Çocukları çok seviyorum, elimden gelse bütün dünya çocuklarını bir araya getiririm, onlarla güzel bir ülke kurma hayalim var." ifadesini kullandı.

Belli aralıklarla Adana'da dar gelirli ailelerin çocuklarına tavuk döner dağıttığını da anlatan Alpaslan, şöyle konuştu:

"Küçükken sokaklarda ayakkabı boyacılığı yapıyordum. Tavuk döner alacak param yoktu. Tavuk dönerciden ekmek arası salata alırdık, tavuk dönere paramız yetmediği için. Şimdi de aralıklarla çocuklara tavuk döner ısmarlıyorum. Dönerciden 100-150 dürüm alıp, Adana'da dar gelirli ailelerin çocuklarına dağıtıyorum. Çocuklar çok mutlu oluyor. Yüzlerindeki o anki gülümseme, mutluluk bana göre dünyanın en güzel şeyi. Bir çocuk gülsün, dünya güzelleşsin."

Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha azTüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Çocuklar, tasarladıkları sürücüsüz okul servisi ile dünya birincisi olduÇocuklar, tasarladıkları sürücüsüz okul servisi ile dünya birincisi oldu
'Kurban etlerini bir gün dinlendirdikten sonra tüketin''Kurban etlerini bir gün dinlendirdikten sonra tüketin'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana seyfettin alpaslan

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

Denizli'de film gibi olay! Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Trafikte son durum! Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacaklar dikkat

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.