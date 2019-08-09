Bayramda çocukların yüzünü oyuncakla güldürecek

Bu kapsamda 4 ili ziyaret edecek Alpaslan, yaklaşık bin çocuğa hediye sunarak "küçük arkadaşlarının" yüzünü güldürmeyi planlıyor.

Adana'da kuru temizlemecilik yapan ve zaman zaman çeşitli hediyeler sunduğu çocuklarca "Seyfettin ağabey" diye anılan Alpaslan, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da köylerde yaşayan çocukların yüzünü güldürmek için kolları sıvadı.

Seyfettin Alpaslan, AA muhabirine, bu yolculuğa köylerde hayatları boyunca oyuncağı olmamış çocukları mutlu edebilmek için başladığını söyledi.

Sosyal medyadan başlattığı kampanyaya arkadaşları ve birçok hayırseverin katkıda bulunduğunu belirten Alpaslan, "Sağ olsunlar, Trabzon, Siirt ve İstanbul gibi birçok yerden destek aldım. Daha gelecek olan oyuncaklar da var. Bunları çocuklara bayram hediyesi olarak dağıtacağız." diye konuştu.

Alpaslan, çocukluğunun zor geçtiğini vurgulayarak, "İlk oyuncağımı 10 yaşında kendi paramla almıştım. Çocukların hayatlarının benim gibi zor geçmesini istemiyorum. Elimden geldiğince çocukları mutlu etmeye çalışıyorum. Çocukları çok seviyorum, elimden gelse bütün dünya çocuklarını bir araya getiririm, onlarla güzel bir ülke kurma hayalim var." ifadesini kullandı.

Belli aralıklarla Adana'da dar gelirli ailelerin çocuklarına tavuk döner dağıttığını da anlatan Alpaslan, şöyle konuştu:

"Küçükken sokaklarda ayakkabı boyacılığı yapıyordum. Tavuk döner alacak param yoktu. Tavuk dönerciden ekmek arası salata alırdık, tavuk dönere paramız yetmediği için. Şimdi de aralıklarla çocuklara tavuk döner ısmarlıyorum. Dönerciden 100-150 dürüm alıp, Adana'da dar gelirli ailelerin çocuklarına dağıtıyorum. Çocuklar çok mutlu oluyor. Yüzlerindeki o anki gülümseme, mutluluk bana göre dünyanın en güzel şeyi. Bir çocuk gülsün, dünya güzelleşsin."

