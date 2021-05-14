Bayramda Cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün cuma serbest mi? 

Koronavirüs salgını nedeniyle cuma namazları ve normal vakit namazları, çeşitli tedbirler ile camilerde kılınıyordu. Cemaat, camilerde sosyal mesafeli bir şekilde saf tutarak, camilerde cuma namazlarını ve vakit namazlarını eda ediyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan bayramı namazının camilerde kılınabileceğini açıklamıştı ki öyle de oldu. Yine Cuma namazı da camilerde kılınabilecek.
Cemaat, seccadelerini kendileri getirecek.
Caminin bahçesi ya da avlusu müsaitse cemaat namazlarını dışarıda sosyal mesafeli bir şekilde saf tutarak kılabilecek.
İlgili bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kurallara göre cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecek.
Şadırvan, abdesthane ve tuvaletler kapalı tutulacak. Rahle, tespih, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak.
Havalandırma pencere ve kapılarla sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri kullanılmayacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacak.
Namaz kılınacak tüm alanlarda karton, koli, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacak.
Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacak. Kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacak.
Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek. Mevlit, toplu yemek vb etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına ve çeşitli ürünlerin satışına izin verilmeyecek.