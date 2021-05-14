Bayramda Cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün cuma serbest mi? 

Koronavirüs salgını nedeniyle cuma namazları ve normal vakit namazları, çeşitli tedbirler ile camilerde kılınıyordu. Cemaat, camilerde sosyal mesafeli bir şekilde saf tutarak, camilerde cuma namazlarını ve vakit namazlarını eda ediyor.

BAYRAMDA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan bayramı namazının camilerde kılınabileceğini açıklamıştı ki öyle de oldu. Yine Cuma namazı da camilerde kılınabilecek.

CAMİLERDE ALINAN TEDBİRLER

Cemaat, seccadelerini kendileri getirecek.

Caminin bahçesi ya da avlusu müsaitse cemaat namazlarını dışarıda sosyal mesafeli bir şekilde saf tutarak kılabilecek.

İlgili bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kurallara göre cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecek.

Şadırvan, abdesthane ve tuvaletler kapalı tutulacak. Rahle, tespih, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak.

Havalandırma pencere ve kapılarla sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri kullanılmayacak.