HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bayramda Cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün cuma serbest mi?  

Bayramda Cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün cuma serbest mi?  

14.05.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan tam kapanma döneminde birçok işletme, kurum ve kuruluş kapatılmıştı. Camilerle ilgili durum ise farklı. Bayramda cuma namazları ile ilgili akılda kalan soru işaretleri giderildi.

Bayramda Cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün cuma serbest mi?  

Koronavirüs salgını nedeniyle cuma namazları ve normal vakit namazları, çeşitli tedbirler ile camilerde kılınıyordu. Cemaat, camilerde sosyal mesafeli bir şekilde saf tutarak, camilerde cuma namazlarını ve vakit namazlarını eda ediyor.

BAYRAMDA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan bayramı namazının camilerde kılınabileceğini açıklamıştı ki öyle de oldu. Yine Cuma namazı da camilerde kılınabilecek.

CAMİLERDE ALINAN TEDBİRLER

Cemaat, seccadelerini kendileri getirecek.

Caminin bahçesi ya da avlusu müsaitse cemaat namazlarını dışarıda sosyal mesafeli bir şekilde saf tutarak kılabilecek.

İlgili bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kurallara göre cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecek.

Şadırvan, abdesthane ve tuvaletler kapalı tutulacak. Rahle, tespih, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak.

Havalandırma pencere ve kapılarla sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri kullanılmayacak.

Bayramda Cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün cuma serbest mii

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacak.

Namaz kılınacak tüm alanlarda karton, koli, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacak.

Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacak. Kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacak.

Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek. Mevlit, toplu yemek vb etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına ve çeşitli ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attıTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı
Avmler ne zaman açılacak?Avmler ne zaman açılacak?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı

En Çok Okunan Haberler

İsrail'in Gazze'ye 'kara operasyonu iddiasına' peş peşe sert tepkiler

İsrail'in Gazze'ye 'kara operasyonu iddiasına' peş peşe sert tepkiler

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.